Real Madrid’in Eski Yıldızı Asensio, Fenerbahçe İçin Türkiye’de

Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Marco Asensio İstanbul’a geldi. İspanyol yıldızı havalimanında kulüp yetkilileri karşıladı. Asensio, daha önce Real Madrid ve PSG gibi dev kulüplerde forma giydi.

Real Madrid’in Eski Yıldızı Asensio, Fenerbahçe İçin Türkiye’de
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’nin transfer görüşmelerinde bulunduğu İspanyol futbolcu Marco Asensio, İstanbul’a geldi.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptı. Asensio’yu sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.

Futbol kariyerinde Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve son olarak Paris Saint-Germain formalarını giyen Asensio’nun, Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Şubat’ta Geri Dönmüştü, Bu Kez Ayrılığı Kesin: Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak İstifa EttiŞubat’ta Geri Dönmüştü, Bu Kez Ayrılığı Kesin: Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak İstifa EttiSpor

Kaynak: AA

Etiketler
Fenerbahçe Futbolcu
Su Bidonlarını Şimdiden Doldurun! İzmir'in 8 İlçesinde 32 Saatlik Su Kesintisi 8 İlçesinde 32 Saatlik Su Kesintisi
Şubat’ta Geri Dönmüştü, Bu Kez Ayrılığı Kesin: Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak İstifa Etti Adana Demirspor Başkanı İstifa Etti
Kerem İstanbul'da: 'İnşallah Sonunda Şampiyonluk Olacak' Kerem İstanbul'da: 'İnşallah Sonunda Şampiyonluk Olacak'
Herkesin Evinde Bulunuyordu: Türkiye'nin 20 Yıllık Yapı Market Devi İflasın Eşiğinde! 20 Yıllık İşletme İflas Bayrağını Çekti
ÇOK OKUNANLAR
AYM'den Rabia Naz Kararı... Yaşam Hakkı İhlal Edildi! AYM'den Rabia Naz Kararı... Yaşam Hakkı İhlal Edildi!
Esenler’de Dehşet... Balkonda Ceset Bulundu! Esenler’de Dehşet... Balkonda Ceset Bulundu!
Muş'ta İş Yerine Silahlı Saldırı! 2 Ölü Muş'ta İş Yerine Silahlı Saldırı! 2 Ölü
Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! Yarından İtibaren Değişiyor, Kontrol Etmeden Geçmeyin Emekli Maaşı Alan Herkesi İlgilendiriyor
Sinan Akçıl İtirafıyla Gündeme Bomba Gibi Düşmüştü! Otilia Dünyaevine Girdi, Gelinliğini Görenler Mest Oldu Gelinliğini Görenler Mest Oldu