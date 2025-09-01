Real Madrid’in Eski Yıldızı Asensio, Fenerbahçe İçin Türkiye’de
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Marco Asensio İstanbul’a geldi. İspanyol yıldızı havalimanında kulüp yetkilileri karşıladı. Asensio, daha önce Real Madrid ve PSG gibi dev kulüplerde forma giydi.
Fenerbahçe’nin transfer görüşmelerinde bulunduğu İspanyol futbolcu Marco Asensio, İstanbul’a geldi.
29 yaşındaki orta saha oyuncusu, özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptı. Asensio’yu sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.
Futbol kariyerinde Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve son olarak Paris Saint-Germain formalarını giyen Asensio’nun, Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
Kaynak: AA