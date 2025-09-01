Real Madrid’in Eski Yıldızı Asensio, Fenerbahçe İçin Türkiye’de

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’nin transfer görüşmelerinde bulunduğu İspanyol futbolcu Marco Asensio, İstanbul’a geldi.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptı. Asensio’yu sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.

Futbol kariyerinde Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve son olarak Paris Saint-Germain formalarını giyen Asensio’nun, Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kaynak: AA