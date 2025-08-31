Kerem İstanbul'da: 'İnşallah Sonunda Şampiyonluk Olacak'

Fenerbahçe'yle anlaşan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geldi. Kerem, yaptığı ilk açıklamada "İnşallah sonunda şampiyonluk olacak" dedi.

Kerem İstanbul'da: 'İnşallah Sonunda Şampiyonluk Olacak'
Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya veda ederek İstanbul'a geldi. Kerem'i, ailesi ve sarı lacivertli taraftar karşıladı. Milli futbolcu İstanbul'a iner inmez yaptığı açıklamada, transferi çok istediğini ve bunun bir an önce gerçekleşmesi için çok çaba sarf ettiğini söyledi.

'HER ŞEYİ YAPACAĞIM'

Aktürkoğlu'nun açıklaması şöyle: "Transferi çok istedim. Fenerbahçe'ye şampiyonluk için geldim. Bu şampiyonluğu taraftarımıza armağan edebilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Zor bir süreç oldu ama başta başkanımız Ali Koç olmak üzere, sonra başkanımız Hakan Safi bu zor süreçte yanımda oldu. Bu transferi mümkün kıldılar. Ben de çok istedim.

Bir an önce gerçekleşmesi için, takımıma kavuşmak için, arkadaşlarımla sahaya çıkmak için çok çaba sarf ettik. Geç olsun güç olmasın diyelim. Bu sene arkadaşlarımızla birlikte taraftarlarımızın özlemle beklediği şampiyonluğu hediye edebiliriz bu sene. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Bundan sonra camiamız için, Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi vereceğim. İnşallah sonu şampiyonluk olacak."

