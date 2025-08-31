Kerem Çubukluyu Giydi, İstanbul'a Geldi

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde sonunda mutlu sona ulaştı. Benfica'ya veda eden milli futbolcu, sarı lacivertli formayla İstanbul'a geldi.

Son Güncelleme:
Kerem Çubukluyu Giydi, İstanbul'a Geldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Kerem Aktürkoğlu transferinde istediğini aldı. Kulüp yetkilileri, transfer işlemlerini tamamlamak ve Kerem’i özel uçakla İstanbul’a getirmek için sabah saatlerinde Portekiz’e hareket etti. Yıldız oyuncu, İstanbul'a geldi. İstanbul’a gelen Kerem'i ailesi ve eşi Ceren Azak karşıladı.

Kerem Çubukluyu Giydi, İstanbul'a Geldi - Resim : 1

Bu arada Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, yıldız oyuncunun sarı lacivertli formayı giydiği ilk fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "İmzayı attı, çubukluyu giydi, İstanbul’a doğru yolculuğumuz başladı. Hayalini kurduğun çocukluk aşkına hoş geldin Kerem Aktürkoğlu."

Kerem Çubukluyu Giydi, İstanbul'a Geldi - Resim : 2

Kerem Aktürkoğlu’nun yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması ve ardından kamuoyuna tanıtılması bekleniyor.

Kerem Benfica'ya Veda EttiKerem Benfica'ya Veda EttiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Volkan Demirel 'Hazırım' Deyip Fenerbahçe'ye Dönüş Şartını Açıkladı: O Gelirse Ben De Olurum! Fenerbahçe'ye Gelme Şartını Açıkladı
Beşiktaş'ta Sergen Dönemi Başladı: İşte İlk 11'i Beşiktaş'ta Sergen Dönemi Başladı: İşte İlk 11'i
Denizcilerin Korkulu Rüyasıydı: Zehirli İstilacı Tür Yok Olmaya Başladı Zehirli İstilacı Tür Yok Olmaya Başladı
Beşiktaş, Sergen Yönetimindeki İlk Maçını Kaybetti Beşiktaş, Sergen Yönetimindeki İlk Maçını Kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Esenler’de Dehşet... Balkonda Ceset Bulundu! Esenler’de Dehşet... Balkonda Ceset Bulundu!
AYM'den Rabia Naz Kararı... Yaşam Hakkı İhlal Edildi! AYM'den Rabia Naz Kararı... Yaşam Hakkı İhlal Edildi!
Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! Yarından İtibaren Değişiyor, Kontrol Etmeden Geçmeyin Emekli Maaşı Alan Herkesi İlgilendiriyor
Sinan Akçıl İtirafıyla Gündeme Bomba Gibi Düşmüştü! Otilia Dünyaevine Girdi, Gelinliğini Görenler Mest Oldu Gelinliğini Görenler Mest Oldu
Herkesin Evinde Bulunuyordu: Türkiye'nin 20 Yıllık Yapı Market Devi İflasın Eşiğinde! 20 Yıllık İşletme İflas Bayrağını Çekti