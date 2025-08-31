Kerem Çubukluyu Giydi, İstanbul'a Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Kerem Aktürkoğlu transferinde istediğini aldı. Kulüp yetkilileri, transfer işlemlerini tamamlamak ve Kerem’i özel uçakla İstanbul’a getirmek için sabah saatlerinde Portekiz’e hareket etti. Yıldız oyuncu, İstanbul'a geldi. İstanbul’a gelen Kerem'i ailesi ve eşi Ceren Azak karşıladı.

Bu arada Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, yıldız oyuncunun sarı lacivertli formayı giydiği ilk fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "İmzayı attı, çubukluyu giydi, İstanbul’a doğru yolculuğumuz başladı. Hayalini kurduğun çocukluk aşkına hoş geldin Kerem Aktürkoğlu."

Kerem Aktürkoğlu’nun yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması ve ardından kamuoyuna tanıtılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi