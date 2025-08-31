Beşiktaş, Sergen Yönetimindeki İlk Maçını Kaybetti

UEFA Konferans Ligi'ndeki kötü sonuçtan sonra teknik direktör değişikliğine giden Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçında Alanyaspor'a kaybetti.

Beşiktaş, Sergen Yönetimindeki İlk Maçını Kaybetti
UEFA Konferans Ligi'ndeki hayal kırıklığı sonrası teknik direktör değişikliğine giden Beşiktaş, Sergen Yalçın’la ilk maçına çıktı. Kartal, takımı 2021'de şampiyon yapan Sergen Yalçın’la kötü giden süreci tersine çevirme hedefiyle sahaya çıktı. Ancak ilk maçta beklenen olmadı.

Beşiktaş, Sergen Yönetimindeki İlk Maçını Kaybetti - Resim : 1

Beşiktaş deplasmanda 2-0 kaybetti. Alanyaspor'un golleri İbrahim Kaya'nın 45+5'te penaltıdan ve 76. dakikada Güven Yalçın'dan geldi. Böylece Beşiktaş ligdeki 2. maçı sonrasında 3 puanda kaldı. Alanyaspor da ilk galibiyetini alarak 4 puana yükseldi.

Beşiktaş Sergen Yalçın
