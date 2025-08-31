Beşiktaş, Sergen Yönetimindeki İlk Maçını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Konferans Ligi'ndeki hayal kırıklığı sonrası teknik direktör değişikliğine giden Beşiktaş, Sergen Yalçın’la ilk maçına çıktı. Kartal, takımı 2021'de şampiyon yapan Sergen Yalçın’la kötü giden süreci tersine çevirme hedefiyle sahaya çıktı. Ancak ilk maçta beklenen olmadı.

Beşiktaş deplasmanda 2-0 kaybetti. Alanyaspor'un golleri İbrahim Kaya'nın 45+5'te penaltıdan ve 76. dakikada Güven Yalçın'dan geldi. Böylece Beşiktaş ligdeki 2. maçı sonrasında 3 puanda kaldı. Alanyaspor da ilk galibiyetini alarak 4 puana yükseldi.

Kaynak: Haber Merkezi