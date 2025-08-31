Fenerbahçe, Mourinho Sonrası İlk Maçta Fırtına Gibi Esti

Fenerbahçe, Mourinho sonrası ilk maçında Gençlerbirliği’ni deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Benfica yenilgisinin ardından yüzünü lige dönen Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Mourinho ile yolları ayırmıştı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı lacivertliler, 14. dakikada yeni transferleri Nene’nin golüyle öne geçti. Nesyri ise 35. ve 40. dakikalarda kaydettiği gollerle farkı ikiye çıkarıp takımı öne taşıdı.

Fenerbahçe, Mourinho Sonrası İlk Maçta Fırtına Gibi Esti - Resim : 1

Gençlerbirliği, 64. dakikada Dimitrios Goutas’ın golüyle farkı ikiye düşürdü ancak Fenerbahçe sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Fenerbahçe
