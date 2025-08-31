Beşiktaş'ta Sergen Dönemi Başladı: İşte İlk 11'i
UEFA Konferans Ligi’nde kötü sonuç sonrası teknik direktör değişikliğine giden Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor. Karşılaşmanın İlk 11'i belli oldu.
Beşiktaş, Süper Lig 4. haftasında Alanyaspor’a konuk oluyor. UEFA Konferans Ligi’nde Lausanne karşısında kötü sonuç alınca teknik direktör değişikliğine giden siyah beyazlılar, Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor.
Alanya Oba Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmanın ilk 11'i de belli oldu.
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Hwang, Ogundu, İbrahim, Makouta, Ümit, Maestro, Yusuf, Hadergjonaj
Beşiktaş: Mert, Svensson, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Kartal, Rafa, Orkun, Muçi, Abraham.
