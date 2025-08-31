Beşiktaş'ta Sergen Dönemi Başladı: İşte İlk 11'i

UEFA Konferans Ligi’nde kötü sonuç sonrası teknik direktör değişikliğine giden Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor. Karşılaşmanın İlk 11'i belli oldu.

Beşiktaş'ta Sergen Dönemi Başladı: İşte İlk 11'i
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş, Süper Lig 4. haftasında Alanyaspor’a konuk oluyor. UEFA Konferans Ligi’nde Lausanne karşısında kötü sonuç alınca teknik direktör değişikliğine giden siyah beyazlılar, Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor.

Alanya Oba Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmanın ilk 11'i de belli oldu.

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Hwang, Ogundu, İbrahim, Makouta, Ümit, Maestro, Yusuf, Hadergjonaj

Beşiktaş: Mert, Svensson, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Kartal, Rafa, Orkun, Muçi, Abraham.

Beşiktaş Yeni Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı Resmen AçıkladıBeşiktaş Yeni Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı Resmen AçıkladıSpor

Beşiktaş’ta Sakatlık Şoku! Gabriel Paulista’nın Durumu Belli OlduBeşiktaş’ta Sakatlık Şoku! Gabriel Paulista’nın Durumu Belli OlduSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Beşiktaş Sergen Yalçın
Fenerbahçe’de Mourinho Sonrası İlk Maçın 11'leri Belli Oldu Mourinho Sonrası İlk Maçın 11'leri Belli Oldu
Denizcilerin Korkulu Rüyasıydı: Zehirli İstilacı Tür Yok Olmaya Başladı Zehirli İstilacı Tür Yok Olmaya Başladı
Konya-Antalya Yoluna Dev Yatırım! Sonunda O Sorun Kökünden Çözülüyor: 2 Gün Sonra Hizmete Açılacak 2 Gün Sonra Açılacak
Fenerbahçe, Mourinho Sonrası İlk Maçta Fırtına Gibi Esti Fenerbahçe, Mourinho Sonrası İlk Maçta Fırtına Gibi Esti
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! Yarından İtibaren Değişiyor, Kontrol Etmeden Geçmeyin Emekli Maaşı Alan Herkesi İlgilendiriyor
Tören Alanı Dolup Taştı, Protokolde Tek Bir Koltuk Boş Kaldı: Özlem Çerçioğlu 30 Ağustos’ta Eve Kapandı Tören Alanı Dolup Taştı, Protokolde Tek Bir Koltuk Boş Kaldı: Özlem Çerçioğlu Eve Kapandı
Sinan Akçıl İtirafıyla Gündeme Bomba Gibi Düşmüştü! Otilia Dünyaevine Girdi, Gelinliğini Görenler Mest Oldu Gelinliğini Görenler Mest Oldu
Herkesin Evinde Bulunuyordu: Türkiye'nin 20 Yıllık Yapı Market Devi İflasın Eşiğinde! 20 Yıllık İşletme İflas Bayrağını Çekti
Anıtkabir'de Çirkin Provokasyon! Atatürk'e Hakaret İddiası Ortalığı Karıştırdı Anıtkabir'de Çirkin Provokasyon! Atatürk'e Hakaret İddiası Ortalığı Karıştırdı