Beşiktaş’ta Sakatlık Şoku! Gabriel Paulista’nın Durumu Belli Oldu

Beşiktaş, Lozan maçında sakatlanan Gabriel Paulista’nın yapılan kontrollerinde arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. Brezilyalı futbolcunun tedavisine başlandı.

Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Sakatlık Şoku! Gabriel Paulista’nın Durumu Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off rövanşında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Gabriel Paulista’nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Brezilyalı oyuncunun arka adalesinde gerilme ve ödem belirlendi.

MAÇTA SAKATLANMIŞTI! KÖTÜ HABER GELDİ

Beşiktaş’ın Lausanne ile oynadığı Konferans Ligi rövanşında ikinci yarıda ağrı hisseden Paulista, oyuna devam edememişti. Yapılan kontrollerin ardından siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

GERİŞME VE ÖDEM TESPİT EDİLDİ

Beşiktaş’ta Sakatlık Şoku! Gabriel Paulista’nın Durumu Belli Oldu - Resim : 1

Kulübün duyurusunda, “Sol uyluk arka adalesinde ağrı hissederek ikinci yarıda oyuna devam edemeyen oyuncumuz Gabriel Paulista’nın yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde, biseps femoris kasında gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

ALANYASPOR MAÇINDA OYNAYAMAYACAK

Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta, Paulista’nın bu maçta forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Yeni Hocasını Duyurdular! İspanyollardan Bomba İddiaFenerbahçe'nin Yeni Hocasını Duyurdular! İspanyollardan Bomba İddiaSpor

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi Fikstürü AçıklandıGalatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi Fikstürü AçıklandıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Beşiktaş
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Yeni Hocasını Duyurdular! İspanyollardan Bomba İddia Fenerbahçe'nin Yeni Hocasını Duyurdular! İspanyollardan Bomba İddia
Fenerbahçe'den Bir Jose Mourinho Geçti! İşte Portekizlinin İmza Attığı Skandal Olaylar... İşte Süper Lig'deki Skandal Olayları
Mehmet Ali Erbil Altıncı Evliliğini Yaptı! Nikah Biter Bitmez Gülseren Ceylan'dan Flaş Hamle Evlilik Sonrası Flaş Hamle
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi Fikstürü Açıklandı İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Fikstürü
ÇOK OKUNANLAR
Tarihte Görülmemiş Olay! Bağımsız Milletvekili AKP Yöneticiliği Yapıyor Bağımsız Milletvekili AKP Yöneticiliği Yapıyor
Miami'deki Evinde Ölü Bulunmuştu... Sosyeteyi Sarsan Ölümde Yeni Detaylar: Nedeni Ortaya Çıktı Sosyeteyi Sarsan Ölümde Yeni Detaylar
Binlerce Kişi Kullanıyor, Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin! İnat Box Vurgunu... 21 İlde Operasyon, 27 Tutuklama İnat Box Vurgunu... Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin!
Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye İttifak Sinyali: 'Demokrasi Yolunda Herkesle Yürürüz' Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye İttifak Sinyali
AKP’li Başkandan Jandarmaya Skandal Hakaret! Anbean Kameraya Yansıdı AKP’li Başkandan Jandarmaya Skandal Hakaret!