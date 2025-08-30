Beşiktaş’ta Sakatlık Şoku! Gabriel Paulista’nın Durumu Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off rövanşında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Gabriel Paulista’nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Brezilyalı oyuncunun arka adalesinde gerilme ve ödem belirlendi.

MAÇTA SAKATLANMIŞTI! KÖTÜ HABER GELDİ

Beşiktaş’ın Lausanne ile oynadığı Konferans Ligi rövanşında ikinci yarıda ağrı hisseden Paulista, oyuna devam edememişti. Yapılan kontrollerin ardından siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

GERİŞME VE ÖDEM TESPİT EDİLDİ

Kulübün duyurusunda, “Sol uyluk arka adalesinde ağrı hissederek ikinci yarıda oyuna devam edemeyen oyuncumuz Gabriel Paulista’nın yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde, biseps femoris kasında gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

ALANYASPOR MAÇINDA OYNAYAMAYACAK

Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta, Paulista’nın bu maçta forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi