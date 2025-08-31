Fenerbahçe’de Mourinho Sonrası İlk Maçın 11'leri Belli Oldu

Fenerbahçe, Mourinho ile yolların ayrılmasından sonraki ilk maçına çıkıyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Sarı lacivertliler, Mourinho ile yolların ayrılmasından sonraki ilk maçına çıkacak.

Saat 19.00'da başlayacak maçın ilk 11'leri belli oldu.

Gençlerbirliği: Gökhan, Pedro, Thalisson, Goutas, Hanousek, Zuzek, Kyabou, Metehan, Traore, Göktan, Koita.

Fenerbahçe: Livakovic, Oğuz, Skriniar, Çağlar, Brown, Alvarez, Fred, İrfan Can, Talisca, Nene, En-Nesyri.

