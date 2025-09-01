Ünlü Yorumcular Kerem Aktürkoğlu’nu Geldiğine Pişman Etti: ‘Boşuna İki Topçudan Dayak Yemedi’

Sürpriz bir şekilde Fenerbahçe’ye transfer olan eski Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, İstanbul’a geldi. Fenerbahçe formasıyla poz veren ve ardından ‘Türkiye’nin en şerefli kulübüne geldim’ diyen Aktürkoğlu, ünlü spor yorumcuların hedefinde. Son olarak eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu’nun tepkisi ise gündeme bomba gibi düştü. Toroğlu, "Boşuna iki kere dayak yemedi! Yediğin tabağa tükürüyorsun, utan" dedi.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, İstanbul’a iniş yaptı. Yaptığı iniş sonrası milli yıldız ilk açıklamasında "Türkiye'nin en büyük ve şerefli kulübüne geldim" sözleri büyük tartışma yarattı. Bu açıklama sonrası ünlü spor yorumcuları Kerem Aktürkoğlu’nun yerden yere vurdu.

Benfica’dan Fenerbahçe’ye gelir gelmez açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, "Türkiye'nin en büyük ve şerefli kulubüne geldiğim için çok mutluyum. Fenerbahçe'ye şampiyonluk armağan edebilmek için geldim." diyerek Galatasaraylı yıldızların tepkisini çekti.

‘BOŞUNA İKİ TANE TOPÇUDAN DAYAK YEMEDİ’

Milli futbolcunun bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem yaratırken, en sert tepki ise ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu’ndan geldi. Toroğlu, “En şerefli kulübe geldim diyorsun, diğer takımlar şerefsiz mi? Ağzından çıkanları kulağın duyacak. Sen Galatasaray'da 4 sene oynadın. Niye oynadın o zaman 4 sene. Bu Galatasaray seni aldı bir yere getirdi. Her kulübün şerefi vardır! Bu Kerem Aktürkoğlu boşuna iki tane topçudan dayak yemedi!" dedi.

‘DEDİKLERİMDE EN UFAK YALAN VARSA SEN ADAM DEĞİLSİN!’

Kerem'e tepki gösteren Ahmet Çakar ise canlı yayında "Kerem sen o kadar terbiyesizsin ki, Türkiye'nin en şerefli kulübüne geldim diyorsun ama çok değil bir sene önce 2024 şampiyonluk kutlamalarında Fenerbahçe'nin anasına küfür ediyorsun! Bu dediklerimde en ufak bir yalan varsa sen adam değilsin!. Türkiye'nin en şerefli kulübüne geldim dersen sen adam değilsin! Şu lafı dedikten sonra bu lafı adama yedirirler" dedi.

