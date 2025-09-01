Ersin Düzen Ali Koç’un Uyguladığı Tarifi Açıkladı! Jose Mourinho’yu Öyle Bir Şekilde Göndermişler Ki… Bu Kadarı Da Pes Artık

Fenerbahçe’yle yollarını ayıran ve havalimanındaki tek görüntüsüyle gündem olan Jose Mourinho’nun ayrılık sürecinde bilinmeyen detaylar ortaya çıkmaya başladı. Son olarak ünlü spor yorumcusu Ersin Düzen’den gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Ali Koç’tan Mourinho’ya racon! Öyle bir şekilde göndermişler ki, duyanlar şaşkına dönüyor. İşte Ersin Düzen’in açıklamaları ve Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’den ayrılık süreci…

Son Güncelleme:
Ersin Düzen Ali Koç’un Uyguladığı Tarifi Açıkladı! Jose Mourinho’yu Öyle Bir Şekilde Göndermişler Ki… Bu Kadarı Da Pes Artık
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Jose Mourinho’yla ilgili sıcak bilgiler gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe’ye tartışmalı bir şekilde veda eden Mourinho’nun ayrılıkta yaşanan gizli oyun belli oldu. Ünlü futbol yorumcusu Ersin Düzen, Mourinho'nun ayrılık kararını odasındaki bir zarftan öğrendiğini iddia etti.

ERSİN DÜZEN’DEN BOMBA İDDİA: ‘AYRILIĞINI ZARFTAN ÖĞRENDİ’

NOW Spor Youtube kanalında açıklamalarda bulunan Ersin Düzen, Fenerbahçe’den ayrılan Jose Mourinho ile ilgili flaş bir iddiada bulundu. Düzen, Mourinho'nun ayrılık kararını odasındaki bir zarftan öğrendiğini öne sürdü. Düzen, "Siz nasıl veda edildiğini biliyor musunuz Mourinho'ya? Samandıra'daki odasına gidiyor. Masasında bir zarf görüyor...Zarfı açıyor ve işinize son verilmiştir yazısını görüyor. Fenerbahçe, Jose Mourinho'ya bir kağıt parçasıyla veda etmiş" ifadelerini kullandı.

Ersin Düzen Ali Koç’un Uyguladığı Tarifi Açıkladı! Jose Mourinho’yu Öyle Bir Şekilde Göndermişler Ki… Bu Kadarı Da Pes Artık - Resim : 1

FENERBAHÇE KARİYERİ EN KISA DÖNEMİ OLDU

Jose Mourinho'nun kariyerinde en kısa dönem çalıştığı takım Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe: 62 maç Tottenham: 86 maç Porto: 100 maç Inter: 108 maç Roma: 113 maç Manchester United: 151 maç Real Madrid: 178 maç Chelsea: 328 maç.

Ersin Düzen Ali Koç’un Uyguladığı Tarifi Açıkladı! Jose Mourinho’yu Öyle Bir Şekilde Göndermişler Ki… Bu Kadarı Da Pes Artık - Resim : 2

Portekizli teknik direktörün İstanbul’dan ayrılırken tek başına oluşu ise sosyal medyada viral olmuştu.

Fenerbahçe'de 62 maça çıkan Jose Mourinho, 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyetlik performans yaşadı.

Fenerbahçe’den Kerem Sonrası Bir Bomba Transfer Daha! 90 Milyon Euroluk Yıldız Gece Yarısı İstanbul’a İniş Yaptı: Anlaşma Tamam, Hayırlı OlsunFenerbahçe’den Kerem Sonrası Bir Bomba Transfer Daha! 90 Milyon Euroluk Yıldız Gece Yarısı İstanbul’a İniş Yaptı: Anlaşma Tamam, Hayırlı OlsunSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Jose Mourinho Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Sinan Akçıl İtirafıyla Gündeme Bomba Gibi Düşmüştü! Otilia Dünyaevine Girdi, Gelinliğini Görenler Mest Oldu Gelinliğini Görenler Mest Oldu
Fenerbahçe’den Kerem Sonrası Bir Bomba Transfer Daha! 90 Milyon Euroluk Yıldız Gece Yarısı İstanbul’a İniş Yaptı: Anlaşma Tamam, Hayırlı Olsun 90 Milyon Euroluk Yıldız İstanbul’da
Transferi Arapsaçına Dönmüştü! Galatasaray'dan Barış Alper İçin Flaş Karar: Dursun Özbek Derhal Talimat Verdi Galatasaray'dan Flaş Karar! Talimat Verildi
Ünlü Yorumcular Kerem Aktürkoğlu’nu Geldiğine Pişman Etti: ‘Boşuna İki Topçudan Dayak Yemedi’ 'Boşuna İki Topçudan Dayak Yemedi'
ÇOK OKUNANLAR
Transferi Arapsaçına Dönmüştü! Galatasaray'dan Barış Alper İçin Flaş Karar: Dursun Özbek Derhal Talimat Verdi Galatasaray'dan Flaş Karar! Talimat Verildi
Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem: Şehir Yerle Bir Oldu, Yüzlerce Ölü, Binlerce Yaralı Var Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem
Ev Sahibi Ve Kiracılara Kötü Haber: Rayiç Bedellere Dev Zam! AKP’li İsim Bili Dayanamayıp İsyan Etti Rayiç Bedellere Dev Zam
AYM'den Rabia Naz Kararı... Yaşam Hakkı İhlal Edildi! AYM'den Rabia Naz Kararı... Yaşam Hakkı İhlal Edildi!
Eylül Ayı Sağanakla Başladı! Meteoroloji İl İl Uyardı: İstanbul da Listede Eylül Ayı Sağanakla Başladı