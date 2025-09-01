Ersin Düzen Ali Koç’un Uyguladığı Tarifi Açıkladı! Jose Mourinho’yu Öyle Bir Şekilde Göndermişler Ki… Bu Kadarı Da Pes Artık

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Jose Mourinho’yla ilgili sıcak bilgiler gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe’ye tartışmalı bir şekilde veda eden Mourinho’nun ayrılıkta yaşanan gizli oyun belli oldu. Ünlü futbol yorumcusu Ersin Düzen, Mourinho'nun ayrılık kararını odasındaki bir zarftan öğrendiğini iddia etti.

ERSİN DÜZEN’DEN BOMBA İDDİA: ‘AYRILIĞINI ZARFTAN ÖĞRENDİ’

NOW Spor Youtube kanalında açıklamalarda bulunan Ersin Düzen, Fenerbahçe’den ayrılan Jose Mourinho ile ilgili flaş bir iddiada bulundu. Düzen, Mourinho'nun ayrılık kararını odasındaki bir zarftan öğrendiğini öne sürdü. Düzen, "Siz nasıl veda edildiğini biliyor musunuz Mourinho'ya? Samandıra'daki odasına gidiyor. Masasında bir zarf görüyor...Zarfı açıyor ve işinize son verilmiştir yazısını görüyor. Fenerbahçe, Jose Mourinho'ya bir kağıt parçasıyla veda etmiş" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE KARİYERİ EN KISA DÖNEMİ OLDU

Jose Mourinho'nun kariyerinde en kısa dönem çalıştığı takım Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe: 62 maç Tottenham: 86 maç Porto: 100 maç Inter: 108 maç Roma: 113 maç Manchester United: 151 maç Real Madrid: 178 maç Chelsea: 328 maç.

Portekizli teknik direktörün İstanbul’dan ayrılırken tek başına oluşu ise sosyal medyada viral olmuştu.

Fenerbahçe'de 62 maça çıkan Jose Mourinho, 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyetlik performans yaşadı.

Kaynak: Haber Merkezi