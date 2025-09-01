Sergen Yalçın İlk Transferini Yaptı! 8 Milyon Euroluk Çek Yıldız Beşiktaş’ta! Hayırlı Uğurlu Olsun

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın dönemi resmen başladı. Ole Gunnar Solskjaer’in gidişiyle takımın başına getirilen Yalçın’dan ilk transfer hamlesi geldi. 8 milyon euroluk Çek yıldız Beşiktaş’ta! Hayırlı uğurlu olsun. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin detayları…

Sergen Yalçın İlk Transferini Yaptı! 8 Milyon Euroluk Çek Yıldız Beşiktaş’ta! Hayırlı Uğurlu Olsun
Sergen Yalçın’la beraber tekrardan yükseliş yakalamak isteyen Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak gelen transfer bilgisi ise taraftarları heyecana boğdu. Siyah-beyazlıların uzun süredir gündeminde yer alan Çek futbolcu Vaslav Černý’nin transferinde mutlu sona ulaştı.

SERGEN YALÇIN İLK TRANSFERİNİ YAPTI! 2028 YILINA KADAR SÖZLEŞME İMZALANDI

Beşiktaş, Wolfsburg'un kanat oyuncusu Vaclav Cerny'nin transferi için Alman ekibiyle anlaşmaya vardı. A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Çek futbolcu ile 2028 yılına kadar geçerli olacak bir sözleşme imzalayacak. Ayrıca anlaşmada +1 yıl opsiyon maddesi de bulunacak.

ÖVE ÖVE BİTİREMEMİŞTİ

Beşiktaş'ın başına geçmeden önce yorumculuk yaptığı programda Vaclav Cerny hakkında konuşan Sergen Yalçın, oyuncunun performansına hayran kaldığını ifade etmişti.

Siyah-beyazlılar, Yalçın dönemindeki ilk transfer hamlesini Vaclav Cerny ile yapmış oldu.

