Geleceğin Aslanı Deniliyordu! Galatasaray’dan 2. Lige Gitti: Büyük Hüsran…

Galatasaray’ın geç orta sahası Efe Akman, resmen ayrıldı. Gelen son dakika bilgisine göre Akman, İspanya 2. Ligi takımı FC Andorra ile resmi sözleşme imzalamak için sağlık kontrolünden geçecek.

GALATASARAY’DAN 2. LİGE GİTTİ

Süper Lig devi Galatasaray'ın genç orta saha oyuncusu Efe Akman, İspanya 2. Ligi ekiplerinden FC Andorra ile resmi olarak anlaşma sağladı.

SAĞLIK KONTOLÜNDEN GEÇİP İMZAYI ATACAK

Bugün öğle saatlerinde İspanya'ya gidecek olan genç futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

11 MAÇTA FORMA ŞANSI BULDU

Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve geleceğin yıldızları arasında gösterilen Efe Akman, sarı-kırmızılıların A takımında 11 maçta forma şansı buldu.

