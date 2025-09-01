Geleceğin Aslanı Deniliyordu! Galatasaray’dan 2. Lige Gitti: Büyük Hüsran…

Bir dönem aldığı yüksek maaşla gündeme gelen Galatasaray'ın genç orta saha oyuncusu Efe Akman herkesi hayal kırıklığına uğrattı. Herkes çok büyük bir beklenti içindeydi ancak genç oyuncu 2. Lige transfer oldu. İşte yeni takımı…

Son Güncelleme:
Geleceğin Aslanı Deniliyordu! Galatasaray’dan 2. Lige Gitti: Büyük Hüsran…
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray’ın geç orta sahası Efe Akman, resmen ayrıldı. Gelen son dakika bilgisine göre Akman, İspanya 2. Ligi takımı FC Andorra ile resmi sözleşme imzalamak için sağlık kontrolünden geçecek.

Geleceğin Aslanı Deniliyordu! Galatasaray’dan 2. Lige Gitti: Büyük Hüsran… - Resim : 1

GALATASARAY’DAN 2. LİGE GİTTİ

Süper Lig devi Galatasaray'ın genç orta saha oyuncusu Efe Akman, İspanya 2. Ligi ekiplerinden FC Andorra ile resmi olarak anlaşma sağladı.

SAĞLIK KONTOLÜNDEN GEÇİP İMZAYI ATACAK

Bugün öğle saatlerinde İspanya'ya gidecek olan genç futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

Geleceğin Aslanı Deniliyordu! Galatasaray’dan 2. Lige Gitti: Büyük Hüsran… - Resim : 2

11 MAÇTA FORMA ŞANSI BULDU

Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve geleceğin yıldızları arasında gösterilen Efe Akman, sarı-kırmızılıların A takımında 11 maçta forma şansı buldu.

Acun Ilıcalı’dan Flaş Transfer Hamlesi! Süper Lig Devi Resmen Açıkladı: Hayırlı Uğurlu OlsunAcun Ilıcalı’dan Flaş Transfer Hamlesi! Süper Lig Devi Resmen Açıkladı: Hayırlı Uğurlu OlsunSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray transfer
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’nin Başına Talih Kuşu Kondu! Ali Koç Jose Mourinho’nun Parasını Tek Transferde Çıkaracak
Fener'in Başına Talih Kuşu Kondu
2025 Yılında Emekli Olacaklar Dikkat! SGK Kritik Detayı Açıkladı: Yüzde 30 Daha Düşük Maaş Alabilirsiniz
2025 Yılında Emekli Olacaklar Dikkat
Acun Ilıcalı’dan Flaş Transfer Hamlesi! Süper Lig Devi Resmen Açıkladı: Hayırlı Uğurlu Olsun
Acun Ilıcalı’dan Flaş Transfer Hamlesi
ÇOK OKUNANLAR
Transferi Arapsaçına Dönmüştü! Galatasaray'dan Barış Alper İçin Flaş Karar: Dursun Özbek Derhal Talimat Verdi Galatasaray'dan Flaş Karar! Talimat Verildi
Cem Küçük'ten AKP'ye Salvolar! Sözlerini Duyan Şoke Oldu: 'Süreç' Komisyonundan Ekonomiye... Cem Küçük'ten AKP'ye Salvolar! Sözlerini Duyan Şoke Oldu
Kerem Transferi Sonrası Dursun Özbek’ten Flaş Hamle! Galatasaray’ın Kalesi Artık O Eski Fenerbahçeliye Emanet Olacak Galatasaray'ın Kalesi Fenerbahçeliye Emanet
Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem: Şehir Yerle Bir Oldu, Yüzlerce Ölü, Binlerce Yaralı Var Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem
Ev Sahibi Ve Kiracılara Kötü Haber: Rayiç Bedellere Dev Zam! AKP’li İsim Bili Dayanamayıp İsyan Etti Rayiç Bedellere Dev Zam