Geleceğin Aslanı Deniliyordu! Galatasaray’dan 2. Lige Gitti: Büyük Hüsran…
Bir dönem aldığı yüksek maaşla gündeme gelen Galatasaray'ın genç orta saha oyuncusu Efe Akman herkesi hayal kırıklığına uğrattı. Herkes çok büyük bir beklenti içindeydi ancak genç oyuncu 2. Lige transfer oldu. İşte yeni takımı…
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Galatasaray’ın geç orta sahası Efe Akman, resmen ayrıldı. Gelen son dakika bilgisine göre Akman, İspanya 2. Ligi takımı FC Andorra ile resmi sözleşme imzalamak için sağlık kontrolünden geçecek.
GALATASARAY’DAN 2. LİGE GİTTİ
Süper Lig devi Galatasaray'ın genç orta saha oyuncusu Efe Akman, İspanya 2. Ligi ekiplerinden FC Andorra ile resmi olarak anlaşma sağladı.
SAĞLIK KONTOLÜNDEN GEÇİP İMZAYI ATACAK
Bugün öğle saatlerinde İspanya'ya gidecek olan genç futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.
11 MAÇTA FORMA ŞANSI BULDU
Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve geleceğin yıldızları arasında gösterilen Efe Akman, sarı-kırmızılıların A takımında 11 maçta forma şansı buldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: