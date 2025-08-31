Galatasaray Sonunda Aşkına Kavuşuyor! İlkay Gündoğan İçin Uçak Kalkıyor: Maaş Talebi Düştü, Transferi An Meselesi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şampiyonlar Ligi için elini güçlendirmek isteyen Galatasaray'dan transfer bombaları peş peşe geliyor.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan'ın transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gelen son dakika bilgisi ise taraftarları heyecana boğacak.

GALATASARAY'A GELMEK İSTİYOR

Manchester City forması giyen 34 yaşındaki yıldız oyuncunun sarı kırmızılı formayı giyme isteği bulunuyor.

MAAŞ TALEBİ DÜŞTÜ, TRANSFERİ AN MESELESİ

Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük, Futbol Arena Youtube kanalında İlkay Gündoğan gündemiyle ilgili son gelişmeyi aktardı.

Küçük'ün açıklamaları şu şekilde:

"İlkay Gündoğan konusunda sıcak bir şeyler olduğunu duyuyorum. İstediği rakamı 5.5 milyon Euro'ya çekmiş durumda. Galatasaray ise 4.5 milyon Euro teklif ediyor. Son günlerde İlkay transfer edilirse şaşırmam."

İLKAY GÜNDOĞAN'IN BAŞARILARI

Almanya formasıyla 82 maçta 19 gol atan Gündoğan, City formasıyla 14 kupa kazandı. Bunlar arasında beş Premier Lig şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi kupası, dört Carabao Kupası şampiyonluğu, iki FA Kupası ve iki Community Shield bulunuyor.

