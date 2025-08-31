Fenerbahçe'den Galatasaray'a Yılın Transfer Çalımı! Mourinho Sonrası Ali Koç Düğmeye Bastı: İki Yıldızı Birden Getiriyor

Yaz transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken Süper Lig ekiplerinden flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Özellikle Jose Mourinho'nun ayrılışı sonrası düğmeye basan Fenerbahçe, son olarak Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli yöneyim son olarak sürpriz transferlere imza atmak üzere. Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı. Mourinho sonrası Ali Koç düğmeye bastı. İki yıldızı birden getiriyor. İşte detaylar...

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun ayrılışı sonrası transfer düğmesine basan Fenerbahçe, 2 yıldız için harekete geçti. Galatasaray'ın gündeminde olan Brezilyalı eldiven, sarı-lacivertlilere imza atmak üzere.

Foot Mercato'da yer alan habere göre Fenerbahçe ve Manchester City arasında Ederson'un transferi için görüşmeler devam ediyor.Sarı-lacivertli ekibin son sözlü teklif 12 milyon euro ve bonuslar içeriyor. Manchester City ise kalecisi için şu anda 15 milyon euro istiyor.

ASENSIO TEKRARDAN GÜNDEMDE

Fenerbahçe ayrıca PSG'den Marco Asensio'yu da transfer etmek için yeniden girişimlere başladı.Ünlü menajer Jorge Mendes, Fenerbahçe ile her iki transfer için de görüşüyor.

Galatasaray, Manchester City'den Ederson'un transferi için bir süredir görüşmelerde bulunuyordu.

