Trendyol Süper Lig'de Günün VAR Hakemleri Belli Oldu
Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında 31 Ağustos 2025 Pazar günü oynanacak Başakşehir-Eyüpspor, Gençlerbirliği-Fenerbahçe, Alanyaspor-Beşiktaş ve Trabzonspor-Samsunspor maçlarında görev alacak VAR hakemleri açıklandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Trendyol Süper Lig’in 4. hafta karşılaşmaları kapsamında bugün oynanacak maçlarda Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacak isimler, Merkez Hakem Kurulu tarafından duyuruldu. Başakşehir-Eyüpspor, Gençlerbirliği-Fenerbahçe, Alanyaspor-Beşiktaş ve Trabzonspor-Samsunspor müsabakalarında VAR koltuğunda oturacak hakemler belirlendi.
Günün maçlarında görev alacak VAR hakemleri şöyle:
- Başakşehir - Eyüpspor: Davut Dakul Çelik
- Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Sarper Barış Saka
- Alanyaspor - Beşiktaş: Alper Çetin
- Trabzonspor - Samsunspor: Ali Şansalan
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: