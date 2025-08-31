Trendyol Süper Lig'de Günün VAR Hakemleri Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig’in 4. hafta karşılaşmaları kapsamında bugün oynanacak maçlarda Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacak isimler, Merkez Hakem Kurulu tarafından duyuruldu. Başakşehir-Eyüpspor, Gençlerbirliği-Fenerbahçe, Alanyaspor-Beşiktaş ve Trabzonspor-Samsunspor müsabakalarında VAR koltuğunda oturacak hakemler belirlendi.

Günün maçlarında görev alacak VAR hakemleri şöyle:

Başakşehir - Eyüpspor: Davut Dakul Çelik

Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Sarper Barış Saka

Alanyaspor - Beşiktaş: Alper Çetin

Trabzonspor - Samsunspor: Ali Şansalan

Kaynak: Haber Merkezi