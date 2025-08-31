Trendyol Süper Lig'de Günün VAR Hakemleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında 31 Ağustos 2025 Pazar günü oynanacak Başakşehir-Eyüpspor, Gençlerbirliği-Fenerbahçe, Alanyaspor-Beşiktaş ve Trabzonspor-Samsunspor maçlarında görev alacak VAR hakemleri açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de Günün VAR Hakemleri Belli Oldu
Trendyol Süper Lig’in 4. hafta karşılaşmaları kapsamında bugün oynanacak maçlarda Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacak isimler, Merkez Hakem Kurulu tarafından duyuruldu. Başakşehir-Eyüpspor, Gençlerbirliği-Fenerbahçe, Alanyaspor-Beşiktaş ve Trabzonspor-Samsunspor müsabakalarında VAR koltuğunda oturacak hakemler belirlendi.

Günün maçlarında görev alacak VAR hakemleri şöyle:

  • Başakşehir - Eyüpspor: Davut Dakul Çelik
  • Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Sarper Barış Saka
  • Alanyaspor - Beşiktaş: Alper Çetin
  • Trabzonspor - Samsunspor: Ali Şansalan
Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig
