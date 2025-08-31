Son Dakika: Fenerbahçe Yıldızına Sonunda Kavuşuyor! Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a Geliş Saati Belli Oldu

Son dakika: Fenerbahçe'nin Portekiz ekibi Benfica'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a geliş saati belli oldu. Milli yıldız, bugün 17:30'da İstanbul'da olacak.

Fenerbahçe sonunda yıldızına kavuşuyor. Sarı-lacivertlilerin merakla beklediği Kerem Aktürkoğlu, bugün İstanbul'a geliyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR

A Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, önümüzdeki 24 saat içerisinde Kerem Aktürkoğlu transferini resmi olarak duyuracak. Kerem, bugün 17.30 civarında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olacak.

BENFICA'DAN İLK AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Portekiz temsilcisi Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22,5 milyon avro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken ücret ödemesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon avroya ulaşabileceği anlamına gelmektedir." ifadeleri kullanıldı.

58 MAÇTA 17 GOL 13 ASİST

26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz Galatasaray'dan Benfica'ya 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Benfica'da 58 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 17 gol, 13 asistlik katkı sağladı.

Volkan Demirel 'Hazırım' Deyip Fenerbahçe'ye Dönüş Şartını Açıkladı: O Gelirse Ben De Olurum!Volkan Demirel 'Hazırım' Deyip Fenerbahçe'ye Dönüş Şartını Açıkladı: O Gelirse Ben De Olurum!Spor

Kaynak: A Spor

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe
