Volkan Demirel 'Hazırım' Deyip Fenerbahçe'ye Dönüş Şartını Açıkladı: O Gelirse Ben De Olurum!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho sonrası teknik direktör arayışı sürüyor. Adı sık sık sarı-lacivertli ekiple anılan efsanevi isim Volkan Demirel'den beklenen açıklama ise geldi. 'Hazırım' diyen Demirel, "O göreve gelirse yanında olmaya hazırım. Onun dışında başka bir kimsenin yanında olmam" diyerek yönetime şartını sundu. İşte Volkan Demirel'in yanında olmak istediği o isim...

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına kimin getirileceği merak konusu. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörlüğü için yerli ve yabancı birçok isim anılırken, Volkan Demirel'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

VOLKAN DEMİREL'DEN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Now'a konuşan Demirel, Fenerbahçe için elini her zaman taşın altına koyabileceğini ancak yönetimden kendisine hiçbir temas olmadığını ifade etti.

Volkan Demirel ayrıca Fenerbahçe için en doğu adayın Aykut Kocaman olduğunu belirtirken, gündeme gelmemesine ise sitem etti.

Fenerbahçe için en doğru ismin Aykut Kocaman olduğunu dile getiren Demirel, "Benim için en doğru aday Aykut Kocaman! Eğer Aykut Kocaman göreve gelirse, yanında olmaya hazırım! Onun dışında başka bir kimsenin yanında olmam! Teknik direktör olursa, yanındayım! Bu benim fikrim, ona çok güvenirim." açıklamasında bulundu.

Volkan Demirel, daha önce katıldığı bir yayında yardımcı antrenörlük yapmayacağını ve kariyerine teknik direktör olarak devam etmek istediğini söylemişti.

