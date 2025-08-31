Ahmet Çakar'dan Galatasaray İçin Flaş Yorum: 'Sane'de Osimhen'de Kurtaramaz! Şampiyonlar Ligi'nde Adamı Ezerler'

Galatasaray, Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam ediyor. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u evinde ağırlayan sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazanmayı bildi. Alınan galibiyet sonrası eski hakem Ahmet Çakar'dan flaş bir yorum geldi. İşte o sözler...

Süper Lig'de Galatasaray yoluna dolu dizgin devam ediyor. Kendi evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayan Cimbom, karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazandı. Alınan galibiyet sonrası Ahmet Çakar'dan flaş bir yorum geldi. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın işinin zor olduğunu ifade eden Çakar, 'Şampiyonlar Ligi'nde adamı ezerler' diyerek sarı-kırmızılıların oyununu eleştirdi.

'GALATASARAY KAZANDI AMA MADALTONUN İKİ YÜZÜNÜ GÖRDÜK'

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçını değerlendiren Ahmet Çakar, şu yorumlarda bulundu:

"Galatasaray kazandı ama madalyonun dün gece iki yüzünü gördük. İlki G.Saray kötü de oynasa, top da kaybetse öyle önemli golcüleri ve öyle önemli hücum oyuncuları var ki her an skoru değiştirebilirler. Bu yan top olabilir, duran top olabilir ya da aniden kapılan bir top olabilir.

Mesela Sanchez, kornerden gelen topa mükemmel yükseldi, golü yapabildi. Osimhen'in, Abdülkerim'in harika ortasında Samet'in arkasına koşup kafayı vurabilmesi tam bir golcü özelliği. Son golde de Icardi sadece golü attı. Fakat madalyonun bir de öbür yüzü var. G.Saray'ın defans anlayışı çok sorunlu.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ELİN OĞLU, ADAMI ELEK GİBİ YAPAR'

Sezon başından beri belki sadece bir gol yediler ama Şampiyonlar Ligi'nde elin oğlu, adamı elek gibi yapar. Mesela yedikleri gole bakalım, bence kabahat Torreira'da değil. Torreira'ya pası veren kaleci Günay'da. Günay, Torreira'ya pası verirken arkasındaki adamın bastığını görüyor. O pası neden Torreria'ya veriyorsun?

Torreira kaptırıyor, akabinde de gol geliyor. Dün gece Rize iki gol attı, ofsayt diye sayılmadı. İkinci yarıda da önemli pozisyonları var. Çok tuhaf belki ama yakaladıkları pozisyonlar en az G.Saray kadar.

Hakem Ali Yılmaz, oyun genelinde iyiydi. Ama başta Lemina olmak üzere, birkaç mutlak sarı kart hatası yaptı. Rizespor'un iki golü iptal edildi ofsayt diye, biri çok açık, diğeri sadece 5 santimetre. Belli oranda da teknolojiye güvenmekten başka çaremiz yok."

