Ne Hayallerle Gelmişti! Dursun Özbek 22 Yaşındaki Yıldızın Biletini Kesti: İşte Yeni Takımı...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Leroy Sana ve Victor Osimhen gibi dünya starlarını kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekipten bu sefer ayrılık haberi geldi. Gelen son dakika bilgisi taraftarları şaşkına çevirecek.

Galatasaray'da forma giyen Danimarkalı sağ bek Elias Jelert'in, Championship ekiplerinden Southampton FC'ye satın alma opsiyonuyla kiralandı.

DURSUN ÖZBEK 22 YAŞINDAKİ YILDIZIN BİLETİNİ KESTİ

Çok büyük umutlarla transfer edilen Galatasaray'ın 22 yaşındaki Danimarkalı sağ beki Elias Jelert'in yeni adresi belli oldu. Galatasaray, Elias Jelert'i İngiltere Championship ekiplerinden Southampton FC'ye satın alma opsiyonuyla kiraladı. Opsiyonun zorunlu olmadığı ve satın alma bedelinin 9 milyon euro olduğu öğrenildi. 22 yaşındaki futbolcu, kısa zamanda İngiltere'ye giderek resmi sözleşmesini imzalayacak.

GÜNCEL SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Galatasaray'da 35 maça çıkan Elias Jelert, bu maçlarda 1 gol attı. Jelert'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

