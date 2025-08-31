Süper Lig’in Eski Yıldızının Eşi Kuyumcu Soydu! Kırmızı Bültenle Yakalandı

Eski Trabzonsporlu futbolcu Fabian Castillo’nun eşi Ojeda Avila, Interpol’ün kırmızı bülteniyle arandığı sırada Kolombiya’da yakalandı. 2017’de Kosta Rika’daki kuyumcu soygunlarına karıştığı iddia edilen Avila için, "ağırlaştırılmış soygun" ve "suç ortaklığı" suçlamalarıyla iade talebi yapıldı.

Trabzonspor formasıyla 2016-2018 yılları arasında 48 maça çıkan Kolombiyalı futbolcu Fabian Castillo’nun 28 yaşındaki eşi Ojeda Avila, Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı isimler arasında yer alıyordu. Kolombiya’da yakalanan Avila’nın, 2017 yılında Kosta Rika’da gerçekleşen bir dizi kuyumcu soygununa karıştığı iddia edildi

AĞIRLAŞTIRILMIŞ SOYGUN SUÇLAMASI

Kosta Rika adli makamları, Avila hakkında “ağırlaştırılmış soygun” ve “suç ortaklığı” suçlamaları yöneltti. Ülkedeki soruşturma kapsamında, Kolombiya’dan resmi olarak iadesi talep edilen Avila'nın, organize bir suç ağıyla birlikte hareket ettiği iddia ediliyor.

EŞİNİN KONUMUNU SOSYAL MEDYA ORTAYA ÇIKARDI

Yerel basında çıkan haberlere göre, Castillo’nun Kolombiya’da bulunduğu dönemde yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları, güvenlik güçlerinin Avila’ya ulaşmasında önemli rol oynadı. Özellikle paylaşımlara eklenen konum bilgileri ve görseller, Avila’nın nerede olduğunun tespit edilmesini sağladı.

