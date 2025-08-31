Arda Sahneye Çıktı, Real Madrid Kazandı
Arda Güler, Real Madrid’e Mallorca karşısında eşitlik golünü attı. Genç yıldızın performansı, ev sahibine galibiyeti getirdi.
İspanya LaLiga’nın 3. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu’da Mallorca’yı ağırladı. Mallorca, 18. dakikada Vedat Muriqi’nin golüyle öne geçti. Arda Güler 37. dakikada yaptığı kritik kafa vuruşuyla skoru eşitledi.
ARDA GÜLER, MAÇA EŞİTLİĞİ GETİRDİ! 👏 pic.twitter.com/mVvvNVFjzl— S Sport Plus (@ssportplustr) August 30, 2025
Bir dakika sonra Vinicius Junior, Real Madrid’i 2-1 öne taşıdı.
Arda’nın 55. dakikada attığı gol ise elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. İlk 11’de sahaya çıkan Arda, 72. dakikada oyundan alındı. 'Maçın En Değerli Oyuncusu' seçilen Arda'nın etkili performansı, Real Madrid’in galibiyetinde önemli rol oynadı.
