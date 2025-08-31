Okan Buruk’tan Kaleci Transferi Hakkında Flaş Açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor galibiyetinin ardından kaleci transferinin son durumu hakkında bilgi verdi.

Son Güncelleme:
Okan Buruk’tan Kaleci Transferi Hakkında Flaş Açıklama
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’in 4. haftasında Çaykur Rizespor’u 3-1 yendikleri maçın ardından kaleci transferiyle ilgili önemli konuştu. Okan Buruk, “Üçlü savunma bekliyorum demiştim. Geçen hafta da 5-3-2’ye dönmüştü. Bunu aşmak kolay olmuyor. Bireysel yeteneklerin üst düzey ortaya çıkması gerek. Hücuma katılım, stoperleri oyuna soktuk, ikinci golü böyle bulduk. Biraz daha üretebilirdik. Top bizdeydi. Zaman zaman baskı yaptılar. 2-1’de biraz zorlandık. Diğer yerlerde çok zorlanmadık. Rakibimiz de iyi oynadı.” dedi.

TOPLANTIYA KATILACAK

Buruk, “Maç içinde dışarıda ne oluyor bilmiyoruz. En hareketli saatlerdeyiz. Transfer rotasyonları var. Kaleci rotasyonu da Manchester City’nin, Manchester United’ın, bizim ve PSG’nin içinde olduğu oyuncu girişi çıkışı bekleniyor. Maç sonrası daha konuşmadım. Birazdan o toplantıya katılıp kaleciyle ilgili ne durumdayız haber vereceğim” ifadelerini kullandı.

Galatasaray 4'te 4 YaptıGalatasaray 4'te 4 YaptıSpor

Etiketler
Okan Buruk Galatasaray
Son Güncelleme:
Mehmet Ali Erbil Altıncı Evliliğini Yaptı! Nikah Biter Bitmez Gülseren Ceylan'dan Flaş Hamle Evlilik Sonrası Flaş Hamle
Sakaryaspor'da Yol Ayrımı Sakaryaspor'da Yol Ayrımı
Fenerbahçe'nin Yeni Hocası Belli Oldu! Gençlerbirliği Maçında Takımın Başında Olacak Gençlerbirliği Maçında Takımın Başında Olacak
12 Dev Adam Ezdi Geçti! Son 16 Turu Garantilendi 12 Dev Adam Portekiz'i Farklı Geçti
ÇOK OKUNANLAR
Sakarya'da Silahlı Saldırı! Baba Öldü, 4 Yaşındaki Oğlu Yaralandı Sakarya'da Silahlı Saldırı! Baba Öldü, 4 Yaşındaki Oğlu Yaralandı
Sakaryaspor'da Yol Ayrımı Sakaryaspor'da Yol Ayrımı
Binlerce Kişi Kullanıyor, Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin! İnat Box Vurgunu... 21 İlde Operasyon, 27 Tutuklama İnat Box Vurgunu... Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin!
Tarihte Görülmemiş Olay! Bağımsız Milletvekili AKP Yöneticiliği Yapıyor Bağımsız Milletvekili AKP Yöneticiliği Yapıyor
Miami'deki Evinde Ölü Bulunmuştu... Sosyeteyi Sarsan Ölümde Yeni Detaylar: Nedeni Ortaya Çıktı Sosyeteyi Sarsan Ölümde Yeni Detaylar