Okan Buruk’tan Kaleci Transferi Hakkında Flaş Açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’in 4. haftasında Çaykur Rizespor’u 3-1 yendikleri maçın ardından kaleci transferiyle ilgili önemli konuştu. Okan Buruk, “Üçlü savunma bekliyorum demiştim. Geçen hafta da 5-3-2’ye dönmüştü. Bunu aşmak kolay olmuyor. Bireysel yeteneklerin üst düzey ortaya çıkması gerek. Hücuma katılım, stoperleri oyuna soktuk, ikinci golü böyle bulduk. Biraz daha üretebilirdik. Top bizdeydi. Zaman zaman baskı yaptılar. 2-1’de biraz zorlandık. Diğer yerlerde çok zorlanmadık. Rakibimiz de iyi oynadı.” dedi.

TOPLANTIYA KATILACAK

Buruk, “Maç içinde dışarıda ne oluyor bilmiyoruz. En hareketli saatlerdeyiz. Transfer rotasyonları var. Kaleci rotasyonu da Manchester City’nin, Manchester United’ın, bizim ve PSG’nin içinde olduğu oyuncu girişi çıkışı bekleniyor. Maç sonrası daha konuşmadım. Birazdan o toplantıya katılıp kaleciyle ilgili ne durumdayız haber vereceğim” ifadelerini kullandı.