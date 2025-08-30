12 Dev Adam Ezdi Geçti! Son 16 Turu Garantilendi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

EuroBasket’te mücadele eden Türkiye, Portekiz’i farklı geçerek son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu üçüncü maçında Portekiz'i 95-54 mağlup ederek 3'te 3 yapan Türkiye, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

A Milli Basketbol Takımı, Alperen Şengün'ün 14 sayı kaydederek skorer bir oyun ortaya koyduğu ilk periyodu 22-13 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte oyuna kenardan dahil olan oyuncuların kazandırdığı sayılarla farkı açan Türkiye, soyunma odasına 51-27 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili başlayan milli takım, oyun disiplininden kopan Portekiz karşısında Ömer Faruk Yurtseven ile pota altından skor üretmeyi sürdürdü. Son bölümde dış atışlardan üst üste bulduğu basketlerle farkı 36'ya kadar çıkaran Türkiye, son periyoda 73-37 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte hiçbir varlık gösteremeyen Portekiz karşısında üstünlüğünü sürdüren A Milli Takım, karşılaşmadan 95-54 galip ayrıldı.

PORTEKİZ BAŞANTRENÖRÜ DİSKALİFİYE EDİLDİ

Portekiz'in başantrenörü Mario Gomes, bitime 4 dakika kala üst üste iki teknik faul nedeniyle diskalifiye edildi.

Türkiye, A Grubu'ndaki 4. maçında 1 Eylül Pazartesi günü saat 14.45'te Estonya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA