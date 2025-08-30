Samsunspor'un Avrupa'daki Fikstürü Belli Oldu

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki fikstürü belli oldu. Samsunspor zorlu rakiplerle eşleşmişti.

Son Güncelleme:
Samsunspor'un Avrupa'daki Fikstürü Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’yi UEFA Konferans Ligi’nde temsil edecek olan Samsunspor’un fikstürü belli oldu. Kırmızı-beyazlı takım, Konferans Ligi'ndeki ilk hafta maçında 2 Ekim Perşembe günü deplasmanda Legia Varşova ile karşılaşacak.

Kırmızı-beyazlı takım, UEFA Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev (Ukrayna), Legia Varşova (Polonya), AEK (Yunanistan), Mainz (Almanya), Hamrun Spartans (Malta) ve Breidablik (İzlanda) ile eşleşmişti.

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nde maç takvimi şöyle:

2 Ekim Perşembe TSİ 22.00: Legia Varşova -Samsunspor

23 Ekim Perşembe TSİ 22.00: Samsunspor-Dinamo Kiev

6 Kasım Perşembe TSİ 20.45: Samsunspor-Hamrun Spartans

27 Kasım Perşembe TSİ 23.00: Breidablik-Samsunspor

11 Aralık Perşembe TSİ 20.45: Samsunspor-AEK

18 Aralık Perşembe TSİ 23.00: Mainz-Samsunspor

Kaynak: AA

Etiketler
Samsunspor UEFA Avrupa Konferans Ligi
Son Güncelleme:
Barış Alper Yılmaz Kadroda mı? Galatasaray'ın Rizespor İlk 11'i Belli Oldu Galatasaray'ın Rizespor İlk 11'i Belli Oldu
Mehmet Ali Erbil Altıncı Evliliğini Yaptı! Nikah Biter Bitmez Gülseren Ceylan'dan Flaş Hamle Evlilik Sonrası Flaş Hamle
Galatasaray'dan Flaş Karar: Kerem UEFA Listesinde Olacak mı? Galatasaray'dan Flaş Karar: Kerem UEFA Listesinde Olacak mı?
Fenerbahçe'nin Kurtarıcısı Geri Geliyor! Mourinho Sonrası İsmail Kartal Formülü Devreye Sokuldu Fenerbahçe'nin Kurtarıcısı Geri Geliyor
Galatasaray 4'te 4 Yaptı Galatasaray 4'te 4 Yaptı
Yusuf Akçiçek Resmen İmzayı Attı! Fenerbahçe'ye Dev Bonservis Bedeli Yusuf Akçiçek Resmen İmzayı Attı! Dev Bonservis Bedeli
ÇOK OKUNANLAR
Sakarya'da Silahlı Saldırı! Baba Öldü, 4 Yaşındaki Oğlu Yaralandı Sakarya'da Silahlı Saldırı! Baba Öldü, 4 Yaşındaki Oğlu Yaralandı
Sakaryaspor'da Yol Ayrımı Sakaryaspor'da Yol Ayrımı
Binlerce Kişi Kullanıyor, Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin! İnat Box Vurgunu... 21 İlde Operasyon, 27 Tutuklama İnat Box Vurgunu... Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin!
Tarihte Görülmemiş Olay! Bağımsız Milletvekili AKP Yöneticiliği Yapıyor Bağımsız Milletvekili AKP Yöneticiliği Yapıyor
Miami'deki Evinde Ölü Bulunmuştu... Sosyeteyi Sarsan Ölümde Yeni Detaylar: Nedeni Ortaya Çıktı Sosyeteyi Sarsan Ölümde Yeni Detaylar