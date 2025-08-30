Barış Alper Yılmaz Kadroda mı? Galatasaray'ın Rizespor İlk 11'i Belli Oldu
Süper Lig'de Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...
Süper Lig’in 4. Haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ta oynanacak 21.30’da başlayacak karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu.
Galatasaray’ın ilk 11’inde Barış Alper Yılmaz’ın yer almaması dikkat çekti.
İşte ilk 11’ler:
GALATASARAY: Günay, Sanchez, Sallai, Sara, Sane, Yunus, Eren, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Lemina
ÇAYKUR RİZESPOR: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Samet Akaydin, Alikulov, Hojer, Mithat Pala, Papanikolaou, Laci, Olawoyin, Halil Dervişoğlu, Ali Sowe.
