Barış Alper Yılmaz Kadroda mı? Galatasaray'ın Rizespor İlk 11'i Belli Oldu

Süper Lig'de Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...

Son Güncelleme:
Barış Alper Yılmaz Kadroda mı? Galatasaray'ın Rizespor İlk 11'i Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’in 4. Haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ta oynanacak 21.30’da başlayacak karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu.

Galatasaray’ın ilk 11’inde Barış Alper Yılmaz’ın yer almaması dikkat çekti.

İşte ilk 11’ler:

GALATASARAY: Günay, Sanchez, Sallai, Sara, Sane, Yunus, Eren, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Lemina

ÇAYKUR RİZESPOR: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Samet Akaydin, Alikulov, Hojer, Mithat Pala, Papanikolaou, Laci, Olawoyin, Halil Dervişoğlu, Ali Sowe.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray Çaykur Rizespor
Son Güncelleme:
Galatasaray'dan Flaş Karar: Kerem UEFA Listesinde Olacak mı? Galatasaray'dan Flaş Karar: Kerem UEFA Listesinde Olacak mı?
Fenerbahçe'nin Kurtarıcısı Geri Geliyor! Mourinho Sonrası İsmail Kartal Formülü Devreye Sokuldu Fenerbahçe'nin Kurtarıcısı Geri Geliyor
Galatasaray'ı Krize Sokmuştu: NEOM'dan Barış Alper Yılmaz İçin Flaş Karar! Barış Alper Yılmaz İçin Flaş Karar
Yusuf Akçiçek Resmen İmzayı Attı! Fenerbahçe'ye Dev Bonservis Bedeli Yusuf Akçiçek Resmen İmzayı Attı! Dev Bonservis Bedeli
ÇOK OKUNANLAR
Binlerce Kişi Kullanıyor, Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin! İnat Box Vurgunu... 21 İlde Operasyon, 27 Tutuklama İnat Box Vurgunu... Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin!
Tarihte Görülmemiş Olay! Bağımsız Milletvekili AKP Yöneticiliği Yapıyor Bağımsız Milletvekili AKP Yöneticiliği Yapıyor
Miami'deki Evinde Ölü Bulunmuştu... Sosyeteyi Sarsan Ölümde Yeni Detaylar: Nedeni Ortaya Çıktı Sosyeteyi Sarsan Ölümde Yeni Detaylar
Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye İttifak Sinyali: 'Demokrasi Yolunda Herkesle Yürürüz' Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye İttifak Sinyali
Altında 29 Yıl Sonra Bir İlk: Dev Bankalar Peş Peşe Uyardı! Yeni Rekor İçin Tarih Verildi Altında 29 Yıl Sonra Bir İlk: Dev Bankalar Peş Peşe Uyardı! Yeni Rekor İçin Tarih Verildi