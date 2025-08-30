Galatasaray'dan Flaş Karar: Kerem UEFA Listesinde Olacak mı?

Galatasaray, Fenerbahçe’ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu hakkında kritik kararını verdi. Sarı kırmızılılar, Kerem'in UEFA listesine yazılmasına engel olmayacak.

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Fenerbahçe'yle anlaşan Kerem Aktürkoğlu için öncelik haklarının kendilerinde olduğunu ancak 5 günlük süreyi kullanmayarak futbolcunun Avrupa listesine yazılmasına engel olmayacaklarını söyledi.

'ENGEL OLMAYACAĞIZ'

"Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için öncelik hakkımız var ve 5 günlük süre 5 Eylül Cuma günü doluyor" diyen Eray Yazgan, sözlerine şöyle devam etti: "Fenerbahçe'nin bu gerçeklikten bihaber olarak bu süreci geçirmesini şaşkınlıkla karşılıyoruz. Galatasaray, Türk olmayan takımları yenme gayesiyle kurulmuş bir takımdır. Galatasaray Türk futbolunun hamisi, başkanımız ise Türk futbolunun ağabeyi konumundadır. Netice olarak kulübümüz Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde futbolcunun UEFA listesine yazılması konusunda bir sorun çıkarmayacaktır."

Kaynak: DHA

