Mourinho, Sessizliğini Portekiz Basınına Bozdu

Fenerbahçe’den ayrılan Jose Mourinho, Portekiz’e döndükten sonra ilk kez konuştu. Ayrılık kararına dair yorum yapmaktan kaçınan Mourinho, "Ben böyleyim; bitti mi, biter" dedi.

Fenerbahçe'yle yolları ayrılan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Portekiz basınına ayrılığın ardından ilk açıklamasını yaptı. Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mourinho, konuyla ilgili kısa ama net ifadeler kullandı.

“Eve gidip Sporting-Porto maçını izleyeceğim ve ailemle akşam yemeği yiyeceğim"
diyerek sorulara kaçamak yanıt veren Mourinho, ayrılıkla ilgili değerlendirme yapmadı.

'BEN BÖYLEYİM'

Tecrübeli teknik adam, "Böyle bir karar bekliyor muydunuz? Transferle ilgili açıklamalarınız ayrılığı etkiledi mi?" şeklindeki soruya şu yanıtı vermekle yetindi: "Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Ben böyleyim; bitti mi, biter."

Kaynak: Halk TV

