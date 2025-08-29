Abdülkerim ve Yunus'tan Kerem'e 'Misilleme'
Galatasaraylı futbolcular Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün, Fenerbahçe'yle anlaşan Kerem Aktürkoğlu'nu sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı. Sarı lacivertli ekiple anlaşan Kerem, eski takımına ilişkin paylaşımlarını silmişti.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Galatasaraylı futbolcular Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün, Benfica'dan Fenerbahçe’ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu’na sosyal medyada ‘misilleme’ yaptı. Sarı lacivertli kulüple anlaşan Kerem’in ilk işi, eski takımı Galatasaray'la ilgili paylaşımlarını silmek olmuştu. Kerem'in eski takım arkadaşları Abdülkerim ve Yunus, Kerem'i Instagram’dan takipten çıkardı.
O PAYLAŞIMINI DA KALDIRDI
Bu arada Kerem, Galatasaray’ın geçen sezon Fenerbahçe’yi 3-1 yendiği maç sonrası Yunus Akgün’ün paylaşımlarına yaptığı ve Mert Hakan Yandaş’ı hedef alan “Kulübeden izlesin” yorumunu da sosyal medyadan kaldırdı.
Kerem Aktürkoğlu’nun önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelerek Fenerbahçe’ye resmi imzayı atması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi