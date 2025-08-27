Fenerbahçe Kerem’in Golüyle Kaybetti: Tur Biletini Benfica Kaptı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunun rövanşında Benfica'ya konuk oldu. Kadıköy'deki ilk maç 0-0 bitmişti.

Benfica'da Pavlidis 11. dakikada dokunuşu yaparak golü attı. Ancak VAR uyarısı sonrası görüntüleri izleyen hakem, ofsayt nedeniyle golü iptal etti.

Kerem Aktürkoğlu 35. dakikada bulduğu golle Benfica'yı 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında da gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla turu atlayan taraf, Fenerbahçe'ye transfer olması konuşulan Kerem'in golüyle Benfica oldu.

16 YILLIK HASRET

Fenerbahçe, zorlu rakibini elemeyi başarsaydı 16 yıl sonra lig aşamasına katılım hakkı elde edecekti. Sarı-lacivertliler son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmişti.