Fenerbahçe'ye Dönecek mi? İsmail Kartal Sessizliğini Bozdu

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından gündeme gelen teknik direktör adayları arasında İsmail Kartal da yer alıyordu.

İsmail Kartal, yeniden Fenerbahçe’nin başına geçeceği iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada ‘yeşil ışık’ yaktı.

Sercan Hamzaoğlu’na konuşan Kartal, “"Bugün mübarek cuma günü. Hayırlısıysa tabii ki Fenerbahçe'de hepimiz çalışmak isteriz. Eğer Rabbim Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için başka birini uygun gördüyse inşallah teknik direktör o olsun” ifadelerini kullanıldı.

