Fenerbahçe'ye Dönecek mi? İsmail Kartal Sessizliğini Bozdu

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'ya kapının gösterilmesinin ardından rotanın yeniden İSmail Kartal'a döndüğü iddia edildi. Deneyimli teknik adam sessizliğini bozdu.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Dönecek mi? İsmail Kartal Sessizliğini Bozdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından gündeme gelen teknik direktör adayları arasında İsmail Kartal da yer alıyordu.

İsmail Kartal, yeniden Fenerbahçe’nin başına geçeceği iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada ‘yeşil ışık’ yaktı.

Sercan Hamzaoğlu’na konuşan Kartal, “"Bugün mübarek cuma günü. Hayırlısıysa tabii ki Fenerbahçe'de hepimiz çalışmak isteriz. Eğer Rabbim Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için başka birini uygun gördüyse inşallah teknik direktör o olsun” ifadelerini kullanıldı.

Mourinho Yine Aynı Şeyi Yaptı, Fenerbahçe'nin Adını Devlerin Arasına YazdırdıMourinho Yine Aynı Şeyi Yaptı, Fenerbahçe'nin Adını Devlerin Arasına YazdırdıGüncel
Fenerbahçe'den Bir Jose Mourinho Geçti! İşte Portekizlinin İmza Attığı Skandal Olaylar...Fenerbahçe'den Bir Jose Mourinho Geçti! İşte Portekizlinin İmza Attığı Skandal Olaylar...Spor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe İsmail Kartal Jose Mourinho
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Kurtarıcısı Geri Geliyor! Mourinho Sonrası İsmail Kartal Formülü Devreye Sokuldu Fenerbahçe'nin Kurtarıcısı Geri Geliyor
Sivasspor’da Pendikspor Hazırlığı Tam Gaz Sivasspor’da Pendikspor Hazırlığı Tam Gaz
Galatasaray'ı Krize Sokmuştu: NEOM'dan Barış Alper Yılmaz İçin Flaş Karar! Barış Alper Yılmaz İçin Flaş Karar
Fenerbahçe’de Seçim Günü Belli Oldu Fenerbahçe’de Seçim Günü Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Avrupa'da Buruk Hafta! UEFA Ülke Puanı Güncellendi! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
Mehmet Ali Erbil Altıncı Evliliğini Yaptı! Nikah Biter Bitmez Gülseren Ceylan'dan Flaş Hamle Evlilik Sonrası Flaş Hamle
Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'ya Ödeyeceği Tazminat Belli Oldu! 'Ölüm' Sözleşmesinde Dudak Uçuklatan Rakam... Fenerbahçe'nin Ödeyeceği Tazminat Dudak Uçuklattı
CHP İstanbul Seçimi İçin İddianame Hazırlandı: 10 İsim Hakkında Hapis Talebi CHP'li 10 İsmin Hapsi İsteniyor
Zor Günlerin Teknik Patronu Fenerbahçe'ye Yeşil Işığı Yaktı! Yılmaz Vural Ali Koç'a Seslendi: 'Ali Beeeyy, Merhaba..!' Ali Beeeyy, Merhaba..!