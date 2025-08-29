Fenerbahçe’de Seçim Günü Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe Spor Kulübü, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısının 13-14 Eylül'de yapılacağını duyurdu. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, kongre 20-21 Eylül'de aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, genel kurulun İstanbul Kadıköy’de bulunan Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi yanında eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacağı belirtildi. Saat 10.30’da başlayacak toplantıya katılma hakkı bulunan üye sayısı ise 49.268 olarak açıklandı.

Üyelerin, genel kurul giriş kartlarını soyadlarına göre belirlenen masalardan kimlik kartlarıyla birlikte imza karşılığında teslim alabilecekleri bildirildi. Ayrıca, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri için adaylık başvurularının 6 Eylül 2025, saat 18.00’e kadar yapılabileceği hatırlatıldı.