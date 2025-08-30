Yusuf Akçiçek Resmen İmzayı Attı! Fenerbahçe'ye Dev Bonservis Bedeli

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’nin genç yeteneği Yusuf Akçiçek, Avrupa kulüplerinin ilgisini cezbederken, flaş bir gelişme yaşandı.

İtalyan devi Inter’in 15 milyon euroluk teklifi reddedilirken, Yusuf için Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal de devreye girdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, Al-Hilal Yusuf için Fenerbahçe’ye 22 milyon euro bonservis bedeli artı yüzde 15 sonraki satıştan pay önerdi.

Fenerbahçe bu teklifi kabul ederken, Yusuf Akçiçek de Al-Hilal ile 4 yıllığına anlaştı.

