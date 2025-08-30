Yusuf Akçiçek Resmen İmzayı Attı! Fenerbahçe'ye Dev Bonservis Bedeli

Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek'in 22 milyon euro bonservis bedeliyle takımdan ayrıldığı bildirildi.

Yusuf Akçiçek Resmen İmzayı Attı! Fenerbahçe'ye Dev Bonservis Bedeli
Fenerbahçe’nin genç yeteneği Yusuf Akçiçek, Avrupa kulüplerinin ilgisini cezbederken, flaş bir gelişme yaşandı.

İtalyan devi Inter’in 15 milyon euroluk teklifi reddedilirken, Yusuf için Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal de devreye girdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, Al-Hilal Yusuf için Fenerbahçe’ye 22 milyon euro bonservis bedeli artı yüzde 15 sonraki satıştan pay önerdi.

Fenerbahçe bu teklifi kabul ederken, Yusuf Akçiçek de Al-Hilal ile 4 yıllığına anlaştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe transfer
