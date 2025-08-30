Galatasaray 4'te 4 Yaptı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayan maçı Ali Yılmaz yönetti. Takımlar sahaya şu ilk 11'lerle çıktı:

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Osimhen.

Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Samet Akaydin, Alikulov, Hojer, Mithat Pala, Papanikolaou, Laci, Olawoyin, Halil Dervişoğlu, Ali Sowe.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı…

Galatasaray, 20. dakikada Gabriel Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda Davinson Sanchez'in kafa vuruşunda bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Rizespor'da Laçi'nin 34. dakikada ceza sahası dışından şutunda top ağlara gitti ancak VAR, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. Sarı kırmızılı ekip 65. dakikada Osimhen'in kafa golüyle farkı ikiye çıkardı.

Rizespor, 73. dakikada Varesanovic'in golüyle farkı bire indirdi. 2-1. Galatasaray 90+2'de Icardi'nin golüyle maça noktayı koydu. Sarı kırmızılılar böylece maçı 3-1 kazanarak 3 puanı kaptı.