Sakaryaspor'da Yol Ayrımı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol 1. Lig’in 4. Haftasında Boluspor’a 4-1 mağlup olmasından ardından Sakaryaspor yönetim kurulu İrfan Buz ile yollarını ayırdı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon göstermiş olduğu başarılı performans nedeniyle yeni sezonda da görevine devam etmesi yönünde karar aldığımız Teknik Direktörümüz İrfan Buz ile, yapılan son değerlendirmeler neticesinde yollarımızı ayırma kararı alınmıştır. İrfan Buz’a Sakaryaspor camiasına vermiş olduğu hizmetler için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz. Sakaryaspor, hedefleri doğrultusunda güçlü bir yapılanma içerisinde yoluna devam edecek ve camiasının desteğiyle başarıya ulaşacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA