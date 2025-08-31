Ali Koç Bizzat Görüşmeye Gidecek! Fenerbahçe'de Oklar Kartal Ve Schmidt'i Gösteriyor: Flaş Hamle Geldi

Jose Mourinho defterini kapatan Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı sürüyor. Şimdiye kadar yönetimden net bir hamle gelmezken gözler iki isme çevrilmiş durumda. Sarı-lacivertli yöneticiler yerli isim olarak İsmail Kartal'ı istiyor. Öte yandan Futbol Direktörü Devin Özek’in önerisi olan Roger Schmidt için de temaslar başladı. Son kararı Başkan Ali Koç verecek...

Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve ardından Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile direkt olarak yolları ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı sürüyor. Taraftarlar İsmail Kartal ya da Aykur Kocaman'ı takımın başında görmek isterken sürpriz bir hamle geldi.

Süper Lig'de bugün oynanacak olan Gençlerbirliği deplasmanına geçici hocayla çıkacak olan Fenerbahçe'de gözler boşalan teknik direktör koltuğuna çevrilmiş durumda.

Sarı-lacivertli yönetim yerli bir hoca istediği ve İsmail Kartal'ın üzerinde durulduğu ifade edildi.

FENERBAHÇE'YE 4. KEZ GELMEYE HAZIR

İran'daki serüvenini bitiren, Fenerbahçe’ye 4. kez gelmeye hazır olan 62 yaşındaki Kartal’ın son döneminde oynattığı hücum futbolu taraftarın hala aklında.

TEK SEÇENEK İSMAİL KARTAL DEĞİL

Yabancıda ilk aday ise Roger Schmidt. 58 yaşındaki tecrübeli Alman çalıştırıcı ön alanda pres ve hızlı hücum futboluyla biliniyor. Bu süreçte dinlenmek için Borussia Dortmund ve Schalke’yi reddeden hocayla Futbol Direktörü Devin Özek’in görüşecek.

Fenerbahçe'nin iki hoca adayı birbirlerine yabancı değil...

İsmail Kartal, Rizespor’u çalıştırdığı dönemde gazeteci Uğur Karakullukçu’ya verdiği röportajda Alman hocadan çok etkilendiğini, “Joachim Löw aracılığıyla Schmidt’e ulaştım, Leverkusen’in hocası olmuştu. Avusturya’daki sezon başı kamplarında bir, bir buçuk aya yakın onları takip ettim. İdmanlarını izledim, neler yapıyorlar, teknik-taktik-kültürel farklılıklar ne, kendimi geliştirebilme adına antrenmanlarını onlarla yaşadım” sözleriyle anlatmıştı.

