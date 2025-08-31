Asya ve Avrupa Aynı Parkurda… Tarihi Triatlon İstanbul’da Gerçekleşti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul, dünya spor tarihine bir kez daha adını altın harflerle yazdırdı. Dünyanın kıtalararası ilk ve tek triatlon organizasyonuna ev sahipliği yapan şehir olma unvanını taşıyan İstanbul, 30–31 Ağustos 2025 tarihlerinde “Oral-B Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası”na kapılarını açtı. Aynı organizasyon çatısı altında iki kıta şampiyonasının düzenlenmesi, dünya çapında bir ilk olarak kayıtlara geçti. Beykoz’da gerçekleştirilen bu prestijli organizasyon, Oral-B’nin ana sponsorluğunda, en iyi triatletleri ve binlerce sporseveri bir araya getirdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın gurur ve coşkusuyla taçlanan etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde; Türkiye Triatlon Federasyonu, Avrupa Triatlon Birliği ve Asya Triatlon Birliği iş birliğiyle düzenlendi. Yarışlar boyunca sporcular; Avrupa Kadınlar, Avrupa Erkekler, Asya Kadınlar, Asya Erkekler, Yaş Grupları ve Elit kategorilerinde mücadele ettiler. Gün doğumu ile başlayan yarışlar, toplam altı farklı startla adeta spor şölenine dönüştü.

İKİ KITA ARASINDA NEFES KESEN REKABET

Triatletler, Boğaziçi’nin büyüleyici manzarası eşliğinde oldukça zorlu bir parkurda ter döktü. Kanlıca ile Küçüksu arasında gerçekleşen 1500 veya 2200 metrelik yüzme etabını tamamlayan sporcular, Küçüksu’dan bisikletleriyle Asya’dan Avrupa kıtasına geçti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 40 kilometrelik bisiklet etabı boyunca araç trafiğine kapatılarak, yarışmacıların tarihi bir rota üzerinde pedal çevirmesine olanak sağladı. Son etapta ise Küçüksu ile Çubuklu arasındaki 10 kilometrelik koşu parkuru, sporcuların dayanıklılık sınırlarını zorladı.

İSTANBUL, BİNLERCE SPORCUYU VE SEYİRCİYİ AĞIRLADI

Yaklaşık 2 bin yerli ve yabancı triatletin ter döktüğü organizasyon, 5 bine yakın seyircinin de ilgisini çekerek İstanbul’un sportif ve turistik canlılığına önemli katkılar sundu. Şehir, hem spor camiasının hem de sporseverlerin buluşma noktası haline geldi.

'SPORA KATKIMIZ SÜRECEK’

P&G Türkiye, Kafkasya & Orta Asya Sağlık Kategorisi Ticari Operasyonlar ve Pazarlama Başkanı Özge Erdem, şampiyona sonrası yaptığı değerlendirmede, “Oral-B markasıyla ülkemizde triatlonun yaygınlaşmasına ve gelişimine katkı sunmaktan gurur duyuyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu triatlonun disiplini ve azmiyle birleştiren bu tarihi organizasyonun 5. kez ana sponsoru olmak bizim için büyük mutluluk… Ağız ve diş sağlığını destekleyen inovatif ürünlerimizle sporcuların performansına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Herkesi içindeki triatleti ortaya çıkarmaya ve güçlü ve beyaz dişler için şampiyon gibi fırçalamaya davet ediyoruz" dedi.

Ayrıca, organizasyonun Türkiye’ye kazandırılmasında önemli rol oynayan Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya’ya teşekkür eden Erdem, Avrupa ve Asya Triatlon Birliği başkanlarının İstanbul’u tercih etmesinden duydukları memnuniyeti vurguladı.

'TARİHTE İLK KEZ'

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı ve Avrupa Triatlon Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Yalçınkaya, organizasyonun ardından şunları dile getirdi: “Tarihte ilk kez bir spor branşında Asya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası aynı anda ve aynı şehirde gerçekleştirildi. Bu şampiyona, Türkiye'nin prestiji bakımından büyük önem taşıyor. Şampiyonanın 30 Ağustos Zafer Bayramı’na denk gelmesi ayrı bir gurur kaynağı oldu. Triatlonda hızla gelişiyoruz ve şampiyonanın İstanbul’da yapılması, bu gelişmemizin uluslararası triatlon camiası tarafından takdir edildiğinin açık göstergesidir. Ayrıca, ana sponsorumuz Oral-B başta olmak üzere değerli markaların desteği bizim için önemli bir güç ve moral kaynağı oldu. Hem şimdiye kadar gerçekleştirdikleri katkılar hem de spor tarihinde yeni bir sayfa açan Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası’nın İstanbul’a gelmesi sürecindeki destekleri nedeniyle Oral-B’ye triatlon camiası adına teşekkür ederiz.”

İSTANBUL’UN SPOR MİRASINA YENİ BİR KATKI

Beş yıl boyunca dünyanın ilk ve tek kıtalararası triatlon yarışmasına ev sahipliği yapan İstanbul, bu yıl Asya ve Avrupa şampiyonalarını bir araya getirerek global spor takvimine damgasını vurdu. Boğaziçi’nin eşsiz atmosferinde yarışan sporcular, kıtalar arasında bisiklete bindi ve tarihin kalbinde koşarak zafere ulaştı.

Kaynak: Haber Merkezi