FIFA, 2 Türk Kulübünün Puanlarını Sildi

FIFA, Adana Demirspor’a 6, Yeni Malatyaspor’a ise toplam 12 puan silme cezası verdi. İki kulüp daha önce de benzer cezalar almıştı.

Son Güncelleme:
FIFA, 2 Türk Kulübünün Puanlarını Sildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ve Nesine.com 2. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor’a puan silme cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor’a 1 dosyadan dolayı 6 puan, Yeni Malatyaspor’a ise 2 ayrı dosyadan toplam 12 puan silme cezası uygulandı.

CEZA İLK DEĞİL

Söz konusu cezaların, kulüplerin geçmiş dönemden kalan futbolcu, teknik ekip veya menajer ödemelerinde yaşanan anlaşmazlıklar ve ödemelerin zamanında yapılmaması nedeniyle verildiği öğrenildi. FIFA, daha önce de benzer gerekçelerle Adana Demirspor’a 6, Yeni Malatyaspor’a ise 12 puan silme cezası uygulamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler
FIFA Adana Demirspor
Son Güncelleme:
Kerem ile Marco Asensio Resmen Fenerbahçe'de Kerem ile Marco Asensio Resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe Aşkına Kavuşuyor! Ali Koç Uçağı Kaldırdı: İşte Ederson’un İstanbul’a İniş Saati İşte İstanbul'a Geliş Saati
Kerem Transferi Sonrası Dursun Özbek’ten Flaş Hamle! Galatasaray’ın Kalesi Artık O Eski Fenerbahçeliye Emanet Olacak Galatasaray'ın Kalesi Fenerbahçeliye Emanet
Galatasaray'dan Uğurcan Çakır Bombası! Trabzonspor'la Masaya Oturdular Galatasaray'dan Uğurcan Çakır Bombası! Trabzonspor'la Masaya Oturdular
ÇOK OKUNANLAR
Transferi Arapsaçına Dönmüştü! Galatasaray'dan Barış Alper İçin Flaş Karar: Dursun Özbek Derhal Talimat Verdi Galatasaray'dan Flaş Karar! Talimat Verildi
Cem Küçük'ten AKP'ye Salvolar! Sözlerini Duyan Şoke Oldu: 'Süreç' Komisyonundan Ekonomiye... Cem Küçük'ten AKP'ye Salvolar! Sözlerini Duyan Şoke Oldu
Kerem Transferi Sonrası Dursun Özbek’ten Flaş Hamle! Galatasaray’ın Kalesi Artık O Eski Fenerbahçeliye Emanet Olacak Galatasaray'ın Kalesi Fenerbahçeliye Emanet
Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem: Şehir Yerle Bir Oldu, Yüzlerce Ölü, Binlerce Yaralı Var Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem
Ev Sahibi Ve Kiracılara Kötü Haber: Rayiç Bedellere Dev Zam! AKP’li İsim Bili Dayanamayıp İsyan Etti Rayiç Bedellere Dev Zam