FIFA, 2 Türk Kulübünün Puanlarını Sildi

FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ve Nesine.com 2. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor’a puan silme cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor’a 1 dosyadan dolayı 6 puan, Yeni Malatyaspor’a ise 2 ayrı dosyadan toplam 12 puan silme cezası uygulandı.

CEZA İLK DEĞİL

Söz konusu cezaların, kulüplerin geçmiş dönemden kalan futbolcu, teknik ekip veya menajer ödemelerinde yaşanan anlaşmazlıklar ve ödemelerin zamanında yapılmaması nedeniyle verildiği öğrenildi. FIFA, daha önce de benzer gerekçelerle Adana Demirspor’a 6, Yeni Malatyaspor’a ise 12 puan silme cezası uygulamıştı.

Kaynak: AA