Galatasaray'da Yine Dikiş Tutturamadı... İtalya'nın Yolunu Tuttu

Galatasaray'da bir türlü dikiş tutturamayan Nicolo Zaniolo, İtalya'nın Udinese takımına kiralandı.

Galatasaray'da Yine Dikiş Tutturamadı... İtalya'nın Yolunu Tuttu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İtalya Serie A takımlarından Udinese Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray'da Yine Dikiş Tutturamadı... İtalya'nın Yolunu Tuttu - Resim : 1

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun 30 Haziran 2026 tarihine kadar satın alma opsiyonuyla kiralandığı kaydedildi.

Zaniolo, Udinese'de 10 numaralı formayı giyecek.

Galatasaray'dan Uğurcan Çakır Bombası! Trabzonspor'la Masaya OturdularGalatasaray'dan Uğurcan Çakır Bombası! Trabzonspor'la Masaya OturdularSpor

Kaynak: İHA

Etiketler
Galatasaray Udinese
Artık Kola İçmek Bile Lüks Olacak! Dev Zam Geliyor, O Tarihten İtibaren Geçerli Olacak Kolaya Dev Zam! O Tarihten İtibaren Geçerli
Fenerbahçe'de Ayrılık... Daha Hiç Oynamadan... Fenerbahçe'de Ayrılık... Daha Hiç Oynamadan...
2025 Yılında Emekli Olacaklar Dikkat! SGK Kritik Detayı Açıkladı: Yüzde 30 Daha Düşük Maaş Alabilirsiniz 2025 Yılında Emekli Olacaklar Dikkat
FIFA, 2 Türk Kulübünün Puanlarını Sildi FIFA, 2 Türk Kulübünün Puanlarını Sildi
ÇOK OKUNANLAR
Transferi Arapsaçına Dönmüştü! Galatasaray'dan Barış Alper İçin Flaş Karar: Dursun Özbek Derhal Talimat Verdi Galatasaray'dan Flaş Karar! Talimat Verildi
Kerem Transferi Sonrası Dursun Özbek’ten Flaş Hamle! Galatasaray’ın Kalesi Artık O Eski Fenerbahçeliye Emanet Olacak Galatasaray'ın Kalesi Fenerbahçeliye Emanet
Cem Küçük'ten AKP'ye Salvolar! Sözlerini Duyan Şoke Oldu: 'Süreç' Komisyonundan Ekonomiye... Cem Küçük'ten AKP'ye Salvolar! Sözlerini Duyan Şoke Oldu
Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem: Şehir Yerle Bir Oldu, Yüzlerce Ölü, Binlerce Yaralı Var Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem
Ev Sahibi Ve Kiracılara Kötü Haber: Rayiç Bedellere Dev Zam! AKP’li İsim Bili Dayanamayıp İsyan Etti Rayiç Bedellere Dev Zam