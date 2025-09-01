Galatasaray'da Yine Dikiş Tutturamadı... İtalya'nın Yolunu Tuttu
Galatasaray'da bir türlü dikiş tutturamayan Nicolo Zaniolo, İtalya'nın Udinese takımına kiralandı.
İtalya Serie A takımlarından Udinese Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun 30 Haziran 2026 tarihine kadar satın alma opsiyonuyla kiralandığı kaydedildi.
Zaniolo, Udinese'de 10 numaralı formayı giyecek.
Kaynak: İHA