Ademola Lookman Transferinde Sıcak Gelişme! Fenerbahçe Mi? Galatasaray Mı? KAP Bekleniyor

Transfer döneminin son saatlerinde hareketli gelişmeler yaşanıyor. Serie A ekiplerinden Atalanta ile köprüleri atan Nijeryalı forvet Ademola Lookman, Süper Lig devlerinin radarına girmiş durumda. Son dönemde gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren yıldız oyuncu için Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girdi. İşte detaylar…

Yaz transfer döneminin bitimine saatler kala sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor. İtalya devi Atalanta’dan ayrılması beklenen Ademola Lookman için Galatasaray ve Fenerbahçe devreye girdi.

Barış Alper Yılmaz transferinde mutlu sona ulaşarak Lookman transferini bitirmek isteyen sarı-kırmızılı ekibin rakibi yine kanarya oldu.

GALATASARAY İLK GÖRÜŞMEYİ YAPTI

İtalyan basının haberine göre sarı-kırmızılılar, Ademola Lookman transferi için Atalanta ve oyuncunun temsilcisi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Atalanta, Nijeryalı oyuncu için 55 milyon euro talep etti. Galatasaray, Osimhen transferinde olduğu gibi stratejik bi hamle planlıyor.

Oyuncu Atalanta ile köprüleri attı ve kesin olarak takımdan ayrılmak istiyor.

LOOKMAN TRANSFERİNDE SICAK GELİŞME

Öte yandan Lokkman’ın Victor Osimhen’in arkadaşı olması Galatasaray’a büyük avantaj sağlamış durumda. Henüz için resmi açıklama yapılmazken gözler KAP açıklamasında çevrildi. Aynı zamanda Alman basınına göre Lookman, Bayern Münih'e transfer olmayacak. Anlaşma iptal oldu.

GÜNCEL SEZON PERFORMANSI

27 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Atalanta formasıyla 40 resmi maçta 20 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

