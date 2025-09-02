İSTOÇ'ta Büyük Yangın! 17 İş Yeri Zarar Gördü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bağcılar İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde bir dükkanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ticaret merkezinin 10. adasında plastik ürünler satan iş yerinde başlayan yangın, bitişiğindeki dükkanlara da sıçradı.

PATLAMALAR YAŞANDI

Yangın sırasında zaman zaman ufak çaplı patlamalar yaşanırken, bazı iş yerlerinde kısmi çökmeler meydana geldi. İhbar üzerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, İstanbul Valisi Davut Gül bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül yangının kontrol altına alındığını duyururken, yangında ilk belirlemelere göre 17 iş yerinin ağır hasar gördüğü bilgisini paylaştı.

Vali Gül, "Burada 7 bin 200 işyeri var, böyle büyük çapta 17 tane dükkan ile bu yangın atlatılması facia önlendi. Toplamda 17 işletme hasar gördü. Bunların bazılarının cephesi, bazıları burada görüldüğü gibi içerisindeki ürünler yanmış. Şu an kontrol altında. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

