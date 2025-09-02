Meteoroloji Uyardı: Bazı Bölgelerde Sağanak, Güneydoğu’da Kavurucu Sıcaklık

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülkenin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.

Hava sıcaklıkları, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzeyden, güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara: Bölge genelinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

İstanbul 30°C

Edirne 34°C

Çanakkale 33°C

Kırklareli 33°C

Ege: Az bulutlu ve açık. Sıcaklıklar yüksek seyrediyor.

İzmir 34°C

Muğla 36°C

Denizli 36°C

Afyonkarahisar 31°C

Akdeniz: Batı kesimleri parçalı bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Hatay kıyılarında sağanak yağış bekleniyor.

Antalya 30°C

Adana 36°C

Burdur 35°C

Hatay 32°C (kıyıları sağanak yağışlı)

İç Anadolu: Bölge genelinde az bulutlu ve açık.

Ankara 32°C

Eskişehir 29°C

Konya 32°C

Nevşehir 32°C

Batı Karadeniz: Az bulutlu ve açık.

Bolu 29°C

Düzce 30°C

Sinop 32°C

Zonguldak 26°C

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevrelerinde sağanak bekleniyor.

Samsun 29°C

Trabzon 26°C (yerel sağanak yağışlı)

Tokat 35°C

Amasya 34°C

Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu çok bulutlu. Ardahan çevrelerinde sağanak görülecek.

Erzurum 32°C

Kars 32°C

Malatya 38°C

Van 30°C

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık, sıcaklıklar oldukça yüksek.

Diyarbakır 42°C

Gaziantep 41°C

Mardin 38°C

Siirt 40°C

Kaynak: Haber Merkezi