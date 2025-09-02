Polis Düğünü Bastı, Bir Anda Ortalık Karıştı!
Bursa İnegöl’de polis, aranması bulunan bir kişiyi düğün sırasında gözaltına almak istedi. Şüphelinin yakınlarının engel olması üzerine arbede yaşandı, polis biber gazı ve havaya ateş açtı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülürken, fenalaşan bir kadın hastaneye kaldırıldı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde aranması bulunan bir şüpheli, sokakta yapılan düğün sırasında polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin yakınları ekiplere direnince arbede yaşandı. Polis, biber gazı ve havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı.
Olay, akşam saatlerinde Orhaniye Mahallesi Hafız Mehmet Doğru Sokak’ta meydana geldi. Uyuşturucu madde satışı başta olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunan Olcay B.’nin düğünde olduğu bilgisine ulaşan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleriyle birlikte harekete geçti.
BİBER GAZI SIKTILAR
Polis ekipleri, düğün sırasında Olcay B.’yi gözaltına almak istedi. Ancak şüphelinin yakınları engel olmaya çalışınca arbede çıktı. Ekipler, biber gazı kullanıp havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı.
Arbede sırasında fenalaşan bir kadın, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olcay B. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA