Polis Düğünü Bastı, Bir Anda Ortalık Karıştı!

Bursa İnegöl’de polis, aranması bulunan bir kişiyi düğün sırasında gözaltına almak istedi. Şüphelinin yakınlarının engel olması üzerine arbede yaşandı, polis biber gazı ve havaya ateş açtı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülürken, fenalaşan bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Polis Düğünü Bastı, Bir Anda Ortalık Karıştı!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa’nın İnegöl ilçesinde aranması bulunan bir şüpheli, sokakta yapılan düğün sırasında polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin yakınları ekiplere direnince arbede yaşandı. Polis, biber gazı ve havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı.

Polis Düğünü Bastı, Bir Anda Ortalık Karıştı! - Resim : 1
Polis, aranması olan kişiyi düğünde yakaladı

Olay, akşam saatlerinde Orhaniye Mahallesi Hafız Mehmet Doğru Sokak’ta meydana geldi. Uyuşturucu madde satışı başta olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunan Olcay B.’nin düğünde olduğu bilgisine ulaşan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleriyle birlikte harekete geçti.

BİBER GAZI SIKTILAR

Polis ekipleri, düğün sırasında Olcay B.’yi gözaltına almak istedi. Ancak şüphelinin yakınları engel olmaya çalışınca arbede çıktı. Ekipler, biber gazı kullanıp havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı.

Polis Düğünü Bastı, Bir Anda Ortalık Karıştı! - Resim : 2
Fenalaşan kadın hastaneye kaldırıldı

Arbede sırasında fenalaşan bir kadın, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olcay B. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gaziantep’te Bülbülzade Parkı’nda Silahlı Kavga: 1 Ölü, 7 GözaltıGaziantep’te Bülbülzade Parkı’nda Silahlı Kavga: 1 Ölü, 7 GözaltıYurttan Haberler
Bayburt’ta Uyuşturucu Operasyonu! 6 Gözaltı, 19 Kişiye SoruşturmaBayburt’ta Uyuşturucu Operasyonu! 6 Gözaltı, 19 Kişiye SoruşturmaYurttan Haberler

Kaynak: DHA

Etiketler
Polis Gözaltı
Antalya'da Acı Olay: Evde Unuttuğu Anahtar Sonu Oldu Evde Unuttuğu Anahtar Sonu Oldu
CZN Burak Burak, Özçivit'in Lüks Aracını Satın Aldı! Ödediği Servetse Ağızları Açık Bıraktı! Hani Aylık 30 Bin TL Maaş Alıyordun? O Ünlünün Aracını Servet Ödeyerek Aldı
Giresun'da Çıkan Yangın Kontrol Altında Giresun'da Çıkan Yangın Kontrol Altında
Barış Alper’den Dursun Özbek’e Ağır İtham! İpler Tamamen Koptu: Açtı Ağzını Yumdu Gözünü Yönetime Olay Sözler! İpler Tamamen Koptu
ÇOK OKUNANLAR
Antalya'da Acı Olay: Evde Unuttuğu Anahtar Sonu Oldu Evde Unuttuğu Anahtar Sonu Oldu
CHP’li Başkanın Aile Evine Molotoflu Saldırı! CHP’li Başkanın Aile Evine Molotoflu Saldırı!
Polis Düğünü Bastı, Bir Anda Ortalık Karıştı! Polis Düğünü Bastı, Arbede Çıktı
İSTOÇ'ta Büyük Yangın! Ekipler Sevk Edildi İSTOÇ'ta Büyük Yangın! Ekipler Sevk Edildi
Fenerbahçe, Ambrabat ve Livakovic'i Kiraladı Fenerbahçe, Ambrabat ve Livakovic'i Kiraladı