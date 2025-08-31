Gaziantep’te Bülbülzade Parkı’nda Silahlı Kavga: 1 Ölü, 7 Gözaltı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Bülbülzade Mahallesi’nde bulunan Bülbülzade Parkı’nda, 30 Ağustos 2025 akşamı yaşanan silahlı kavga kanlı bitti. 19 yaşındaki Mehmet Akdeniz, henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletle parka gelen dört kişiyle tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. İki grup birbirine tabancalarla ateş açtı. Olayda Mehmet Akdeniz ağır yaralanırken, şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet Akdeniz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kavgaya karışan 6 kişi ile bu kişilere yardım ettiği belirlenen 1 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler, olayda kullanılan tabancalarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirilen şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA