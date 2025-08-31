Şanlıurfa Eyyübiye’de Şüpheli Ölüm

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi Yeni Mahalle’de, bir süredir haber alınamayan 50 yaşındaki C.Ö., yalnız yaşadığı evinde cansız bedeniyle bulundu. Otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan şahsın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de yaşanan olay, yakınlarını yasa boğdu. Edinilen bilgiye göre, 50 yaşındaki C.Ö.’den bir süredir haber alamayan yakınları, endişelenerek şahsın yalnız yaşadığı evine gitti. Eve giren yakınları, C.Ö.’yü hareketsiz halde buldu. Şoke eden manzara karşısında hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine hızla ulaşan polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri C.Ö.’ye müdahale etti. Ancak yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. C.Ö.’nün cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatılırken, C.Ö.’nün kesin ölüm nedeni otopsi raporunun ardından netlik kazanacak.

