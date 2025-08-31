Şişli’de Sır Olay! Prof. Dr. Tahire Başerer Evinde Ölü Bulundu

80 yaşındaki Prof. Dr. Tahire Başerer, İstanbul Şişli’deki evinde ölü bulundu. Başerer’in ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Şişli’de, Nişantaşı Vali Konağı Caddesi üzerinde bulunan evinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Prof. Dr. Tahire Başerer, saat 17.00 sıralarında ölü bulundu.

Prof. Dr. Tahire Başerer’e bir süredir ulaşamayan avukatı, endişelenerek profesörün evine gitti. Kapının açılmaması üzerine durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Şişli’de Sır Olay! Prof. Dr. Tahire Başerer Evinde Ölü Bulundu - Resim : 1

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay yerine gelen ekipler kapıyı açarak içeri girdi. Prof. Dr. Tahire Başerer, evde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Başerer’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Şişli’de Sır Olay! Prof. Dr. Tahire Başerer Evinde Ölü Bulundu - Resim : 2

Başerer’in cenazesi, otopsi işlemleri için Zincirlikuyu Gasilhanesine kaldırıldı. Ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Şişli’de Sır Olay! Prof. Dr. Tahire Başerer Evinde Ölü Bulundu - Resim : 3
Prof. Dr. Tahire Başerer

Kaynak: DHA

Etiketler
Prof. Dr. Tahire Başerer Şişli
Son Güncelleme:
Hac Hayali Kabusa Döndü: Yüzlerce Kişi Dolandırıldı Hac Hayali Kabusa Döndü
Ali Koç Bizzat Görüşmeye Gidecek! Fenerbahçe'de Oklar Kartal Ve Schmidt'i Gösteriyor: Flaş Hamle Geldi Fenerbahçe'nin Yeni Hocası...
Aylık 4 Bin TL’ye Pansiyon Değil ‘Çöplük’! Öğrencilere Barınma Tuzağı! Yangın Merdiveni Yok, Camlar Kırık, Koku Dışarı Taşıyor Aylık 4 Bin TL’ye Pansiyon Değil ‘Çöplük’! Öğrencilere Barınma Tuzağı! Yangın Merdiveni Yok...
Ahmet Çakar'dan Galatasaray İçin Flaş Yorum: 'Sane'de Osimhen'de Kurtaramaz! Şampiyonlar Ligi'nde Adamı Ezerler' Şampiyonlar Ligi'nde Adamı Ezerler
ÇOK OKUNANLAR
Kan Donduran Siyasi Suikast! Eski Ukrayna Parlamento Başkanı Parubiy Öldürüldü... 'Ukrayna'nın Kalbini Vurdular' Ukrayna'nın Kalbi Öldürüldü
Meteoroloji'den Kritik Uyarı! Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor
Herkesin Evinde Bulunuyordu: Türkiye'nin 20 Yıllık Yapı Market Devi İflasın Eşiğinde! 20 Yıllık İşletme İflas Bayrağını Çekti
Süper Lig’in Eski Yıldızının Eşi Kuyumcu Soydu! Kırmızı Bültenle Yakalandı Süper Lig’in Eski Yıldızının Eşi Kuyumcu Soydu! Kırmızı Bültenle Yakalandı
Bu Acının Tarifi Yok... Kral Kaybedersin'in Özlem'i Nilperi Şahinkaya Annesini Kaybetti! 'Sensiz Ne Yapacağım' Aldığı Acı Haberle Dünyası Başına Yıkıldı