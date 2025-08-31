Şişli’de Sır Olay! Prof. Dr. Tahire Başerer Evinde Ölü Bulundu
80 yaşındaki Prof. Dr. Tahire Başerer, İstanbul Şişli’deki evinde ölü bulundu. Başerer’in ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
İstanbul Şişli’de, Nişantaşı Vali Konağı Caddesi üzerinde bulunan evinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Prof. Dr. Tahire Başerer, saat 17.00 sıralarında ölü bulundu.
Prof. Dr. Tahire Başerer’e bir süredir ulaşamayan avukatı, endişelenerek profesörün evine gitti. Kapının açılmaması üzerine durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Olay yerine gelen ekipler kapıyı açarak içeri girdi. Prof. Dr. Tahire Başerer, evde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Başerer’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Başerer’in cenazesi, otopsi işlemleri için Zincirlikuyu Gasilhanesine kaldırıldı. Ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
