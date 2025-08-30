Aksaray’da Kan Donduran Cinayet... Emekli Mühendisi Müdürü Öldürmüş, Cesedi Dondurmalarla Gizlemiş, Sonra da Yakmış!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aksaray’da yaşanan dehşet verici cinayet, tüm detaylarıyla ortaya çıktı. Dondurma fabrikasında işçi olarak çalışan 54 yaşındaki emekli jeoloji mühendisi Tekin Atılgan’ın 15 gün önce kaybolmasının ardından başlatılan soruşturma, korkunç bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. İki evlilik yapıp boşanan ve iki çocuk babası olan Atılgan’dan haber alamayan yakınları, 17 Ağustos’ta polise kayıp başvurusunda bulundu. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Atılgan’ın terk edilmiş otomobilini bulduktan sonra araştırmayı derinleştirdi.

DONDURMA DOLABINDAN CESET ÇIKTI

Ekipler, Atılgan’ın çalıştığı dondurma fabrikası ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarında, Atılgan’ın kaybolduğu gün fabrikadan çıkan bir aracın Niğde’nin Altunhisar ilçesi istikametine gittiği tespit edildi. Soruşturmayı bu bölgede yoğunlaştıran polis, Altunhisar’da yol kenarında kayalık bir alanda dondurma dolabı buldu. Dolabı açan ekipler, Tekin Atılgan’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Otopsi raporunda, Atılgan’ın tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

CİNAYETİN AYRINTILAR KAN DONDURDU

Polis, cinayetin faili olarak fabrikanın müdürü Yaşar Can Kahya’yı (29) belirledi. Kahya, Kayseri’de saklandığı adreste düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Kahya, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. İfadesine göre, 18 Ağustos’ta Atılgan’ı işten çıkardığını, 20 Ağustos’ta Atılgan’ın işten çıkarılma konusunu konuşmak için fabrikaya geldiğini ve burada tartışma çıktığını belirtti. Kahya, Atılgan’ı tabancayla vurarak öldürdü.

Cesedi dondurma dolabına yerleştiren Kahya, üzerine dondurma doldurarak sakladı. Ertesi gün dolabı bir araca yükletip Niğde’nin Altunhisar ilçesinde yol kenarına attı ve ateşe verdi. Ancak, dondurmalar sayesinde cesedin zarar görmediği tespit edildi.

Aksaray’a getirilen Yaşar Can Kahya, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA