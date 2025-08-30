TikTok Fenomeni ve Ailesi Kamyonette Ölü Bulundu

Meksika’da bir kamyonette bulunan cesetlerin, TikTok fenomeni olduğu öğrenilen bir kişiye, eşine ve çocuklarına ait olduğu tespit edildi. Olay, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı.

TikTok Fenomeni ve Ailesi Kamyonette Ölü Bulundu
Meksika’da yaşanan dehşet verici bir olay, sosyal medyada geniş yankı buldu. Bir kamyonette bulunan cesetlerin, TikTok platformunda tanınan bir fenomene, eşine ve çocuklarına ait olduğu ortaya çıktı. Olay, yetkililerin geniş çaplı soruşturma başlatmasına neden oldu.

Dün akşam saatlerinde, vatandaşların şüpheli bir kamyoneti bildirmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kamyonetin içinde yapılan aramada, sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olduğu öğrenilen bir kişinin, eşinin ve çocuklarının cansız bedenleri bulundu.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Yetkililer, cesetleri 22 Ağustos'ta Guadalajara kentinde bulduklarını ancak kimliklerin ancak dün netleştirilebildiğini açıkladı. Esmeralda, sosyal medyada "Esmeralda FG" ismiyle tanınan bir içerik üreticisi olarak biliniyordu.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, kamyonetin izini sürerek yakınlardaki bir tamir atölyesine ulaştı. Olay yeri incelemesinde ailenin burada öldürüldüğüne dair kan, mermi ve diğer adli bulgular elde edildi.

Atölyede bulunan iki erkek gözaltına alınarak ifadeleri alındı, ancak yeterli delil bulunmadığı için serbest bırakıldı. Bu kişiler de kısa süre sonra silahlı kişiler tarafından kaçırıldı.

