Osmangazi Köprüsü’nde Yeni Dönem: Gemi Geçiş Kuralları Güncellendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, deniz trafiğini daha güvenli ve düzenli hale getirmek amacıyla Limanlar Yönetmeliği’nde kapsamlı değişiklikler yaptı. 30 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Osmangazi Köprüsü’nden gemi geçiş kuralları yeniden düzenlendi. Ayrıca Tuzla ve Kuşadası limanlarında demirleme sahaları ve kılavuz kaptan alma-bırakma noktaları güncellendi.

DEMİRLEME KURALLARINDA YENİLİK

Yönetmeliğin 20’nci maddesinde yapılan değişiklikle, liman idari sahasında demirleme yapacak gemilere yeni kolaylıklar getirildi. Gemiler, sefer talimatı bekleme, arıza, olumsuz hava koşulları, personel değişimi veya liman başkanlığının uygun gördüğü diğer durumlarda, liman başkanlığına, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’ne veya kılavuzluk teşkilatına telsizle bilgi vererek demirleme ordinosu almadan belirlenen sahalarda demirleyebilecek.

YÜKSEKLİKLERE GÜNCELLEME

Demirleme ücretleri ise mevcut mevzuat çerçevesinde tahsil edilecek. Osmangazi Köprüsü’nden geçişlerle ilgili 42’nci maddede yapılan düzenleme, gemi geçişlerinde önemli kısıtlamalar getirdi. Hava çekimi 64 metre ve üzeri olan gemi ve deniz araçlarının köprü altından geçişi tamamen yasaklandı. Hava çekimi 60 ila 64 metre arasında olan gemilerin geçişi ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın belirlediği usul ve esaslara uygun şekilde yapılacak.

Tuzla Bölge Liman Başkanlığı’na bağlı demirleme sahaları da yeniden düzenlendi. 1 No’lu Demir Sahası, tehlikeli yük taşımayan gemilere ayrılırken; 2 No’lu Demir Sahası, tehlikeli yük taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askeri gemiler, karantina altındaki gemiler ve gazdan arındırma işlemi yapacak gemiler için tahsis edildi. Kuşadası Liman Başkanlığı’nda kılavuz kaptan alma ve bırakma noktası, 37° 52' 33.24" K – 027° 13' 30" D koordinatları olarak güncellendi. Tuzla ve Kuşadası Liman Başkanlığı haritaları, yönetmelik ekinde yenilenmiş haliyle yayımlandı.

