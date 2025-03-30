Resmi Gazete Yayımlandı, İki Hizbullahçı Serbest

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan aralarında Hizbullah davasından ağırlaştırılmış müebbet cezası alan iki kişi dahil 10 hükümlünün cezalarını kaldırdı.

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Resmi Gazete Yayımlandı, İki Hizbullahçı Serbest

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan 10 hükümlünün cezasına kaldırmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla birlikte Hizbullah davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Şehmus Alpsoy ve Hamit Çöklü’nün de cezaları kaldırıldı.

Affa gerekçe olarak, Adli Tıp Kurumu raporlarıyla belgelenen sağlık sorunları ve ileri yaş durumları gösterildi.

Öte yandan benzer gerekçelerle; Ali Dinç, Gülden Aşık, Uğur Eper, Ayhan Kaba, Hulki Nas, Abdulkadir Ekingen, Kenan Karataş ve Ziya Yılmaz'ın da kalan cezaları affedildi.

Resmi Gazete Yayımlandı, İki Hizbullahçı Serbest - Resim : 1

Resmi Gazete Yayımlandı, İki Hizbullahçı Serbest - Resim : 2

CHP'DEN TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı karara tepki gösterdi.

Mahir Başarır, "Hiç utanmıyorsun değil mi, Erdoğan? Yasal haklarını kullanan gençleri cezaevine atarken, terör örgütü Hizbullah’tan yargılanan ortağın Hüda-Par’cıları affediyorsun! Bayram günü gençleri içeri, terör suçlularını dışarı çıkaran bir iktidarla karşı karşıyayız! Yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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