Resmi Gazete Yayımlandı, İki Hizbullahçı Serbest

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan 10 hükümlünün cezasına kaldırmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla birlikte Hizbullah davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Şehmus Alpsoy ve Hamit Çöklü’nün de cezaları kaldırıldı.

Affa gerekçe olarak, Adli Tıp Kurumu raporlarıyla belgelenen sağlık sorunları ve ileri yaş durumları gösterildi.

Öte yandan benzer gerekçelerle; Ali Dinç, Gülden Aşık, Uğur Eper, Ayhan Kaba, Hulki Nas, Abdulkadir Ekingen, Kenan Karataş ve Ziya Yılmaz'ın da kalan cezaları affedildi.

CHP'DEN TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı karara tepki gösterdi.

Mahir Başarır, "Hiç utanmıyorsun değil mi, Erdoğan? Yasal haklarını kullanan gençleri cezaevine atarken, terör örgütü Hizbullah’tan yargılanan ortağın Hüda-Par’cıları affediyorsun! Bayram günü gençleri içeri, terör suçlularını dışarı çıkaran bir iktidarla karşı karşıyayız! Yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

Hiç utanmıyorsun değil mi, Erdoğan?



Yasal haklarını kullanan gençleri cezaevine atarken, terör örgütü Hizbullah’tan yargılanan ortağın Hüda-Par’cıları affediyorsun!



Bayram günü gençleri içeri, terör suçlularını dışarı çıkaran bir iktidarla karşı karşıyayız!



Yazıklar olsun! pic.twitter.com/6ummxCxARe — Ali Mahir Başarır (@alimahir) March 29, 2025

Kaynak: Haber Merkezi