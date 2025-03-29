Özgür Özel'den 'Gençleri Serbest Bırakın' Çağrısı: Yarın İlk İş Silivri'deyim

CHP lideri Özgür Özel, gözaltına alınan ve tutuklanan gençlerin derhal serbest bırakılması gerektiğine dikkat çekerek, "Şimdi Trabzon'dayım yarın öğleden sonra ilk iş Silivri'deyim" ifadelerini kullandı.

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Özgür Özel'den 'Gençleri Serbest Bırakın' Çağrısı: Yarın İlk İş Silivri'deyim

Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto gösterilerinde çok sayıda genç gözaltına alınırken, yüzlerce genç ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CHP lideri Özgür Özel, gençlerin tutuklanmasına yönelik yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Bayramda çocukların yeri adliyeler, cezaevleri değil sevdiklerinin yanıdır” ifadelerini kullandı.

‘DERHAL SERBEST BIRAKIN’

Gençlere yöneltilen suçlamaların 1 gün bile yatarı olmayan suçlamalar olduğunu ifade eden Özel, “Tutuklama kararı vermek gençleri bayramda toplama kampına dönüştürdüğünüz cezaevlerinde tutmak sizin gerçek yüzünüzü gösteriyor” sözleriyle verilen tutuklama kararlarına tepki gösterdi.

Özel paylaşımın devamında, “Sırf Ekrem İmamoğlu ile yarışmaktan korktuğunuz için bu ülkenin geleceği olan gençlerimize, anne babalara zulmetmeyin” dedi.

Gençlerin derhal serbest bırakılmasını isteyen Özel, bayramı millete zehir etmeyin diyerek iktidara çağrıda bulundu.

‘SANDIKTA YARIŞIN’

Rakiplerinin kendileri olduğunu belirten Özel, “Cesaretiniz varsa gelin bizimle sandıkta yarışın! Kararı millet versin” diyerek bir kez daha sandığı işaret etti.

‘YARIN SİLİVRİ’DEYİM’

Şu an Trabzon’da bulunan Özel, yarın öğleden sonra ilk iş olarak Silivri’ye gideceğini belirtti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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